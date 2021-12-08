الرجاء لـ في الجول: كاف أخطرنا برفض تأجيل السوبر أمام الأهلي

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) فريق الرجاء المغربي برفض طلب تأجيل مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي.

وكان الرجاء قد تقدم بطلب رسمي لتأجيل مواجهة السوبر الإفريقي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر بسبب غلق المجال الجوي بالمغرب.

وقال عبد الإله الإبراهيمي المتحدث باسم نادي الرجاء لـ FilGoal.com: "كاف أخطرنا برفضه تأجيل مباراة السوبر الإفريقي".

وأضاف "تقدمنا بطلب رسمي لتأجيل موعد المباراة، لكن تم رفض طلبنا".

وتواصل FilGoal.com مع مصدر من لجنة مسابقات كاف وقال: "عرضنا طلب الرجاء بتأجيل المباراة على السكرتير العام وإدارة الاتحاد".

وشدد "تم إبلاغنا اليوم برفض تأجيل المباراة وقمنا بإخطار الناديين بالموعد".

واختتم تصريحاته "لقاء السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء يوم 22 ديسمبر في قطر".

ويلعب الأهلي لقاء السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

بينما الرجاء يشارك في النسخة الحالية من السوبر كبطل للكونفدرالية.

وكان الأهلي قد حصد لقب الموسم الماضي من السوبر الإفريقي بعد التغلب على نهضة بركان بهدفين دون مقابل.