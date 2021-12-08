دي مارزيو: إصابات كورونا تصل إلى 11 في توتنام

ضرب فيروس كورونا صفوف توتنام الإنجليزي بقوة، إذ وصلت عدد الحالات المصابة بالفيروس في النادي اللندني 11 إصابة.

وكشف الصحفي الإيطالي جانليوكا دي مارزيو أن الإصابات الـ 11 تأتي بين لاعبي والطاقم الفني للفريق.

وأوضح أن رابطة الدوري الإنجليزي طلبت تأجيل مواجهة الديوك اللندنية مع برايتون يوم الأحد المقبل.

ولم تتحدد بعد هل ستتأجل مباراة الفريق أمام ستقام في موعدها.

وأشار إلى أن الأعراض ظهرت بين لاعبي الفريق يوم الأحد وجاءت نتيجة المسحات إيجابية يوم الإثنين أمس الأول.

وسيخوض توتنام مواجهة حاسمة مع ستاد رين الفرنسي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي.

ولن تتأجل المباراة لأنه وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي يستطيع توتنام خوض المباراة بقائمة تضم 13 لاعبا من بينهم حارس مرمى، ومن غير الممكن تأجيل المواجهة.

وكانت مباراة توتنام وبيرنلي قد تأجلت الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويلعب توتنام 8 مباريات بداية من 9 ديسمبر وحتى بداية العام الجديد.

توتنام يتواجد في المركز الخامس للدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة من 14 مباراة.