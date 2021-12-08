رئيس الاتحاد الجزائري يكشف لـ في الجول حقيقة التقدم باحتجاج ضد هدف مصر

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 15:16

كتب : محمد الجزار

مصر - الجزائر - كأس العرب - أحمد حجازي - حمدي فتحي - بغداد بونجاح

كشف شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لـ FilGoal.com هل تقدم المنتخب الجزائري بشكوى باحتجاج بسبب ما حدث قبل تعادل مصر.

وكانت قناة الكاس القطرية قد كشفت أن الاتحاد الجزائري تقدم باحتجاج للجنة المنظمة للبطولة بسبب ما حدث قبل لقطة هدف مصر. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الاتحاد الجزائري لـ FilGoal.com : "مقابلة مصر أصبحت من الماضي".

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وأضاف "كنا نتمنى أن يعود الحكم لتقنية الفيديو في اللقطة التي تسببت في تعادل منتخب مصر من أجل أن نتفادى أشياءً كثيرة ولا تجعلنا نشعر بالظلم".

وأكمل "هذا سبب وجود الـ VAR من أجل تلك الحالات".

وتطرق للحديث عن الأجواء الجماهيرية أثناء مقابلة أمس الثلاثاء قائلا: "مباراة والجزائر مباراة جميلة وصورة الجماهيرة مختلطة جميلة جدا ونريدها في ملاعبنا ولم نر ذلك منذ زمن بعيد وبداية لمرحلة جديدة في التعامل بين المنتخبين".

وأردف "العلاقة بين مصر والجزائر أكبر من تاريخ كرة القدم نفسها ولا يوجد شيء يمكن أن يفسد العلاقة وما رأيته أمس يُبهج ويُفرح".

وأتم عن منتخب الجزائر قائلا: "طموحنا الوصول لأبعد مرحلة ولدينا كل المقومات للمنافسة على اللقب".

وينتظر منتخب الجزائر مواجهة نارية ضد المغرب في ربع نهائي كأس العرب يوم السبت المقبل.

فيما يلتقي منتخب مصر مع الأردن في نفس اليوم.

مصر الجزائر كأس العرب شرف الدين عمارة
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