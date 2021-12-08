أوين وفيرديناند يتغزلان في محمد صلاح

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 - 13:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ميلان

تغزل مايكل أوين وريو فيرديناند ثنائي منتخب إنجلترا السابق في ما يقدمه محمد صلاح نجم ليفربول هذا الموسم.

صلاح وصل لهدفه الـ20 هذا الموسم خلال 21 مباراة فقط، ويقود الريدز للتألق محليا وأوروبيا.

قال ريو فرديناند لشبكة BT sport: "صلاح لا يكتفي بالتسجيل فقط بل يصنع الأهداف أيضا، ووصوله لـ20 هدفا بحلول ديسمبر مزحة".

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وأضاف مدافع مانشستر يونايتد السابق "صلاح ينافس نفسه".

من جهته، قال أوين "ما قام صلاح بتطويره هو لمسته الأخيرة، هدفه ضد ميلان يوضح ذلك، ويبرز تواجده في الأماكن المميزة".

وتابع "لقد كانت لمسته الأخيرة ضغيفة أو متوسطة في بداية مسيرته في تشيلسي لكنه تحسن، بسبب استمرارية تألقه".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 224 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 145 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول
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