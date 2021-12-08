المنتخب يعلن تفاصيل إصابتي حجازي وأيمن أشرف

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم نتائج الأشعة الخاصة بثنائي المنتخب أحمد حجازي وأيمن أشرف أثناء بطولة كأس العرب 2021.

وتعرض الثنائي للإصابة في الشوط الأول من مواجهة الجزائر في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وجاءت نتيجة الأشعة: إصابة أحمد حجازي بشد في العضلة الخلفية، وإصابة أيمن أشرف بجزع في رباط الركبة.

وانفرد FilGoal.com أمس الثلاثاء بتفاصيل إصابة ثنائي المنتخب الوطني. (طالع التفاصيل)

وأشار محمد أبو العلا طبيب الفريق إلى أنه تم البدء فورا في تنفيذ البرنامج العلاجي لكل من اللاعبين على أمل اللحاق بمباريات البطولة.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات وتم اصطحابهم للغذاء خارج مقر الإقامة لكسر الروتين اليومي.

ويغيب أكرم توفيق عن منتخب مصر أمام الأردن في ربع النهائي بعد تلقي الإنذار الثاني أمام الجزائر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأردن في ربع النهائي يوم السبت المقبل.