رد قوي من كاف على "نقل كأس أمم إفريقيا إلى قطر"

نفى أليكساندر سيوي مدير إدارة التواصل في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، إمكانية لعب كأس أمم إفريقيا 2021 المقررة الشهر المقبل في الكاميرون، في قطر.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن تلك الاحتمالية، بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، أوميركون، مع إغلاق بريطانيا للسفر لبعض دول إفريقيا.

وقال سيوي لـ BBC: "لا يمكننا قضاء وقتنا ردا على الإشاعات".

وأوضح "لم نتلق أي رسائل من قادتنا بشأن تغيير تاريخ أو مكان إقامة كأس أمم إفريقيا".

وتنطلق البطولة – حتى الآن – يوم 9 يناير، وتقام حتى يوم 6 فبراير.

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