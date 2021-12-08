في الجول يكشف – الاستعدادات التنظيمية في قطر لـ السوبر الإفريقي.. وبرنامج الأهلي

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة السوبر الإفريقي اجتماعا بنهاية الأسبوع الجاري، لوضع الخطوط العريضة الخاصة بالتنظيمية للقاء.

ويجمع السوبر الإفريقي بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، والرجاء المغربي بطل الكونفدرالية، في قطر، يوم 22 ديسمبر الجاري.

ومن المنتظر حسبما علم FilGoal.com طرح التذاكر خلال الأسبوع المقبل.

وفي نفس الإطار، صار من المنتظر أن يترأس محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعثة الفريق إلى قطر، والتي ستصل إلى الدوحة يوم 16 ديسمبر، قبل يومين من نهائي كأس العرب المقرر له يوم 18 ديسمبر.

وبالتالي، ينضم سباعي منتخب مصر، والتونسي علي معلول والمغربي بدر بانون، إلى معسكر الأهلي، بعد نهاية البطولة استعدادا لمواجهة الرجاء.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الثامنة وللمرة الثانية على التوالي بعد تفوقه في النسخة الماضية على نهضة بركان المغربي في 28 مايو الماضي على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.

وسيجري السوبر الإفريقي في الدوحة للمرة الرابعة تواليا.

في 2019 تفوق الرجاء على الترجي، وفي 2020 خسر الأخير ضد الزمالك.