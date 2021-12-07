مرتضى منصور لـ في الجول: كارتيرون حصل على راتبه اليوم.. ولدي مفاجأة من أجله

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 18:25

كتب : بسام أبو بكر

مرتضى منصور - الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك حصول باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على راتبه اليوم، رغم التقارير التي تحدثت عن إرساله لإنذار بشأن عدم حصوله على الراتب.

وقال منصور لـ FilGoal.com "كارتيرون حصل على راتبه اليوم. ما حدث أن الشيكات التي كان يحصل على مرتبه بموجبها كانت بتوقيع اللجنة الماضية".

وشدد "بعد عودة المجلس، يوقع على الشيكات إسماعيل يوسف القائم بأعمال أمين الصندوق وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس. أبلغنا الجهة الإدارية والبنك بذلك ليعتمدا التوقيعات الجديدة. حصلنا عليها اليوم وحصل على أمواله".

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وأتم "لدي مفاجأة سعيدة جدا لـ كارتيرون لن أفصح عنها الآن".

وكان كارتيرون مدربا للزمالك قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، قبل أن يرحل للتعاون السعودي، إبان تولي منصور رئاسة النادي.

وعاد كارتيرون للزمالك في عهد لجنة عماد عبد العزيز، وحصد الدوري في ولايته الثانية مع النادي الأبيض.

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