نجم عمان لـ في الجول: قادرون على التتويج بـ كأس العرب.. ونتمنى مواجهة مصر

يرى المنذر العلوي، صاحب الهدف الافتتاحي في فوز عمان العريض على البحرين 3-0 والذي مهد لتأهل الفريق للدور الثاني من كأس العرب، أن فريقه قادر على التتويج بالبطولة.

وقال العلوي لـ FilGoal.com: "لم نتوقع أن تكون النتيجة ضد البحرين كبيرة، بحكم قوة المنتخب البحريني، والعناصر التي يملكها الفريق، كنا نتوقع أن تكون المباراة صعبة. المدرب الكرواتي برانكو طلب منا أن نبدأ من البداية بضغط عالي، ونحاول التسجيل من البداية، والحمد لله وفقنا بهدف في الشوط الأول، وسهل علينا الشوط الثاني".

وعن مواجهة ربع النهائي ضد تونس قال العلوي: "مباراة ستكون صعبة أمام المنتخب التونسي، والاستعدادات لهذه المباراة ستكون ممتازة، والأجواء طيبة جدا، قبل المباراة اللاعبين متحمسين ولديهم رغبة كبيرة بالفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي".

وأضاف "وبإذن الله قادرون على فعل ذلك. المنتخب التونسي لديه مجموعة رائعة من اللاعبين من اللاعبين أبرزهم يوسف المساكني وحنبعل المجبري كما يمتلكون أيضا لاعبين على مستوى عال. بإذن الله سنكون جاهزين لهذه المباراة، وسنقوم بكافة التحضيرات اللازمة التي تليق بهذه المباراة الكبيرة".

وأكد "بالتأكيد المنتخب العماني قادر على الفوز بالكأس، لكننا لا نفكر بالكأس، نخطط لكل مباراة على حدى، كل التركيز على المباراة القادمة أمام المنتخب التونسي".

وأتم العلوي: "نتمنى أن نلاقي أفضل المنتخبات، خاصة المنتخب المصري من أفضل المنتخبات، ستكون مواجهته أمرا محفزا لنا".

بتلك النتيجة وصل رصيد منتخب عمان إلى أربع نقاط ليحتل بهم المركز الثاني في المجموعة ويتأهل رسميا لربع النهائي.

أما منتخب البحرين فودع البطولة بعدما احتل المركز الرابع بعدما حصد نقطة واحدة.

وتصدر منتخب قطر المجموعة بتسع نقاط فيما يحتل منتخب العراق المركز الثالث بنقطتين.

وضرب منتخب عمان موعدا ناريا مع تونس لملاقاته في الملعب ذاته يوم الجمعة المقبلة.