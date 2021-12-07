الرجاء لـ في الجول: طلبنا تأجيل السوبر الإفريقي لسببين

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 17:39

كتب : محمد عبد العظيم

طاهر محمد طاهر - الأهلي - نهضة بركان

كشف عبد الإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي باسم الرجاء المغربي، طلب النادي تأجيل السوبر الإفريقي ضد الأهلي بشكل رسمي.

وقال الإبراهيمي لـ FilGoal.com: "طالبنا تأجيل مباراة السوبر الافريقي رسميا لموعد آخر".

وأوضح "وذلك بسبب إغلاق المجال الجوي من وإلى المغرب".

أخبار متعلقة
خبر في الجول - السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء قد يٌنقل لأحد ملاعب كأس العالم مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: الرجاء وافق على موعد السوبر.. وطلب من كاف خليفة كيروش يتولى قيادة الرجاء المغربي

وشدد "كذلك تواجد لاعبينا في كأس العرب وفي حالة وصول المنتخب المغربي للنهائي سيكون الوقت ضيق للاستعداد للمباراة".

وبعد ذلك، أصدر الرجاء بيانا رسميا يوضح فيه الأمر.

ويلعب الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، ضد الرجاء حامل لقب الكونفدرالية يوم 22 ديسمبر في الدوحة.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الثامنة وللمرة الثانية على التوالي بعد تفوقه في النسخة الماضية على نهضة بركان المغربي في 28 مايو الماضي على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.

وسيجري السوبر الإفريقي في الدوحة للمرة الرابعة تواليا.

في 2019 تفوق الرجاء على الترجي، وفي 2020 خسر الأخير ضد الزمالك.

الأهلي الرجاء البيضاوي في إفريقيا السوبر الإفريقي
نرشح لكم
دليل آخر على عدم سحبها؟ كأس بطولة أمم إفريقيا يصل الكاميرون خبر في الجول - السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء قد يٌنقل لأحد ملاعب كأس العالم الأهلي والاتحاد المغربي لـ في الجول: السوبر الإفريقي 22 ديسمبر.. وفتح القيد قبلها بأسبوع خبر في الجول – الأهلي ينتظر حسم موعد السوبر الإفريقي لتحديد موقف معسكره الشتوي
أخر الأخبار
الرجاء لـ في الجول: طلبنا تأجيل السوبر الإفريقي لسببين 27 دقيقة | إفريقيا
لأول مرة في مصر.. مكادي تستضيف أقوى عرض موتوركروس للسيارات والدراجات النارية 40 دقيقة | رياضات أخرى
مدافع ليفربول: نستهدف إسقاط ميلان في ملعبه رغم تأهلنا المبكر ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر كأس العرب – المغرب (1)-(0) السعودية.. الأردن (2)-(1) فلسطين ساعة | كأس العرب 2021
دليل آخر على عدم سحبها؟ كأس بطولة أمم إفريقيا يصل الكاميرون ساعة | إفريقيا
الدرجة الثالثة – إيقاف مدرب حراس الواسطى 8 أشهر والتوصية بشطبه ساعة | مصر
تشكيل كأس العرب - ثلاثي في وسط الأردن.. ودهامشة يقود هجوم فلسطين ساعة | كأس العرب 2021
تشكيل كأس العرب - رحيمي يقود بدلاء المغرب.. وثنائي هجومي في السعودية ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري 4 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر