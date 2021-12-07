دليل آخر على عدم سحبها؟ كأس بطولة أمم إفريقيا يصل الكاميرون

وصل الكأس الذي سيتوج به الفائز ببطولة أمم إفريقيا في فبراير المقبل إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، في دليل آخر يثبت عدم سحب شرف تنظيم المسابقة من الكاميرون.

خلال الأيام القليلة الماضية، ظهرت تقارير تفيد بأن الاتحاد الإفريقي يدرس سحب تنظيم البطولة من الكاميرون بسبب عدم استكمال مرافق البطولة قبل نحو شهر من انطلاقها، لكن مصدر بـ كاف أكد لـ FilGoal.com أن ستقام في الكاميرون.

وشهد يوم الثلاثاء وصول الكأس الذهبية للبطولة وعرضه أمام وسائل الإعلام في مكتب رئيس وزراء الكاميرون.

وأصدر وزير الرياضة الكاميروني بيانا عبر فيه عن فخر البلاد باستقبال كأس البطولة الذي وصفه بالرمز القوي للصداقة بين الشعوب الإفريقية.

#TotalEnergiesAFCON#TrophyTour Cameroon, host of the 2021 AFCON is is the 19th nation to participate at the upcoming football bonanza to have received the prestigious and precious object from the CAF house. The trophy is presently taken to the Prime Minister's Office pic.twitter.com/9O3I4tgvfx — CRTVweb (@CRTV_web) December 7, 2021

ونفى المصدر لـ FilGoal.com فكرة لعب البطولة في أي مكان غير الكاميرون.

وشدد المصدر "الأعمال المتبقية ليصبح الاستاد الرئيسي للبطولة، ملعب أوليمبيه في العاصمة ياوندي، جاهزا، بسيطة للغاية".

وكان FilGoal.com قد علم أن هناك احتمالية لتقديم موعد البطولة لحل أزمة تعارض موعدها مع كأس العالم للأندية.(طالع التفاصيل)

ومن المزمع حتى الآن إقامة البطولة بين يومي 9 يناير و6 فبراير المقبلين في الكاميرون.

النسخة الأخيرة نظمتها مصر في 2019 وحصد المنتخب الجزائري اللقب.

ويشارك منتخب مصر في البطولة في المجموعة الرابعة مع فرق نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.