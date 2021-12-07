دليل آخر على عدم سحبها؟ كأس بطولة أمم إفريقيا يصل الكاميرون

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 16:38

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا 2019

وصل الكأس الذي سيتوج به الفائز ببطولة أمم إفريقيا في فبراير المقبل إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، في دليل آخر يثبت عدم سحب شرف تنظيم المسابقة من الكاميرون.

خلال الأيام القليلة الماضية، ظهرت تقارير تفيد بأن الاتحاد الإفريقي يدرس سحب تنظيم البطولة من الكاميرون بسبب عدم استكمال مرافق البطولة قبل نحو شهر من انطلاقها، لكن مصدر بـ كاف أكد لـ FilGoal.com أن ستقام في الكاميرون.

وشهد يوم الثلاثاء وصول الكأس الذهبية للبطولة وعرضه أمام وسائل الإعلام في مكتب رئيس وزراء الكاميرون.

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وأصدر وزير الرياضة الكاميروني بيانا عبر فيه عن فخر البلاد باستقبال كأس البطولة الذي وصفه بالرمز القوي للصداقة بين الشعوب الإفريقية.

ونفى المصدر لـ FilGoal.com فكرة لعب البطولة في أي مكان غير الكاميرون.

وشدد المصدر "الأعمال المتبقية ليصبح الاستاد الرئيسي للبطولة، ملعب أوليمبيه في العاصمة ياوندي، جاهزا، بسيطة للغاية".

وكان FilGoal.com قد علم أن هناك احتمالية لتقديم موعد البطولة لحل أزمة تعارض موعدها مع كأس العالم للأندية.(طالع التفاصيل)

ومن المزمع حتى الآن إقامة البطولة بين يومي 9 يناير و6 فبراير المقبلين في الكاميرون.

النسخة الأخيرة نظمتها مصر في 2019 وحصد المنتخب الجزائري اللقب.

ويشارك منتخب مصر في البطولة في المجموعة الرابعة مع فرق نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

مصر كأس الأمم الإفريقية الكاميرون
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