الدرجة الثالثة – إيقاف مدرب حراس الواسطى 8 أشهر والتوصية بشطبه

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 16:38

كتب : رضا السنباطي

اتحاد الكرة المصري

قررت لجنة المسابقات بالقسم الثالث بالمجموعة الرابعة بإيقاف أحمد مصطفى مدرب حراس مرمى الواسطى ثمانية أشهر مع توصية بشطبه لاعتدائه بالضرب على حكم مباراة فريقه مع لافيينا.

وكان الواسطى يتقدم على لافيينا بأربعة أهداف لثلاثة قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء للأخير في الدقيقة 90.

ولكن بعد الاعتراضات والضرب والتهديدات من قبل مدرب حراس الواسطى قرر الحكم إلغاء المباراة في الدقيقة 92.

كما تقرر إيقاف كل من إكرامي عبد العزيز المدير الفني للواسطى ومحمود سعد المدرب الواسطى وأحمد السيد المدرب المساعد ثماني مباريات وغرامة مالية خمسة ألاف جنيها لكلا منهم لمحاولتهم الاعتداء على الحكم.

وقررت لجنة المسابقات احتساب نتيجة المباراة فوز لافيينا بهدفين مقابل لا شيء.

الدرجة الثالثة لافيينا الواسطى
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