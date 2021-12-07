كأس العرب - طريق مصر نحو النهائي في حالة التفوق على الجزائر أو العكس

سيكون المنتخب المصري على موعد مع معرفة طريقه نحو نهائي كأس العرب عقب نهاية مباراته ضد نظيره الجزائري يوم الثلاثاء وهو ما يحدده مركز الفراعنة في نهاية مرحلة المجموعات.

يلعب منتخب مصر ضد نظيره الجزائري ضمن الجولة الأخيرة من كأس العرب لاقتناص صدارة المجموعة والابتعاد عن مواجهة المغرب في ربع النهائي.

سيناريوهات صدارة مجموعة مصر والجزائر.. القرعة احتمال وارد بشدة

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في حالة تفوق منتخب مصر على نظيره الجزائري سيصدر المجموعة الرابعة ويلعب ضد ثاني المجموعة الثالثة يوم السبت المقبل، الأردن أو فلسطين أو السعودية، بعدما ضمنت المغرب صدارة هذه المجموعة على الأرجح وتنتظر وصيف المجموعة الثالثة.

لو انتصر منتخب الفراعنة في مواجهة ربع النهائي سيلاقي الفائز من مواجهة تونس (متصدر المجموعة الثانية) ضد عمان (وصيف الأولى) في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

أما في حالة تفوق الجزائر على مصر فسيلعب رجال كارلوس كيروش أمام المغرب في ربع النهائي يوم السبت.

فوز مصر على المغرب في ربع النهائي يعني ملاقاة الفائز من صدام منتخب قطر (متصدر المجموعة الأولى) ضد شقيقه الاماراتي (وصيف الثانية) في نصف النهائي يوم الأربعاء.

وتقام المباراة النهائية للبطولة ومباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت 18 ديسمبر الجاري.

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