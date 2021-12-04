كأس العرب - سيناريوهات صدارة مجموعة مصر.. القرعة احتمال وارد بشدة

بعد ضمان التأهل، يكون التركيز تاليا على الصدارة. فمن يتصدر مجموعة مصر في كأس العرب؟

فازت مصر على السودان بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس العرب.









































































































الفوز رفع رصيد مصر إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب بجانب الجزائر، فمن يحسم الصدارة في نهاية الدور؟

الترتيب الحالي:

1-الجزائر 6 نقاط - +6 أهداف. -3 في اللعب النظيف.

2-مصر 6 نقاط - +6 أهداف. -3 في اللعب النظيف.

3-لبنان 0 نقاط - -3.

4-السودان 0 نقاط - -6.

ماذا تقول لائحة البطولة؟

في حالة التساوي في النقاط، يكون الاحتكام إلى فارق الأهداف بشكل عام في المجموعة.

-مصر سجلت 6 أهداف ولم تستقبل، والجزائر سجلت 6 أهداف ولم تستقبل أي هدف.

بعد التساوي في فارق الأهداف، يكون الاحتكام إلى من سجل أهداف أكثر، وبالطبع يتساوى الفريقان في هذا أيضا.

المعيار الثالث هو المواجهات المباشرة بين الفريقين، وهذا ما سيتحدد في المباراة المقبلة بينهما.

حسنا، ماذا إذا انتهت المباراة بالتعادل؟ وقتها سنلجأ إلى معيار اللعب النظيف.

-الإنذار يخصم نقطة من رصيدك.

الطرد بإنذارين يخصم 3 نقاط من رصيدك.

الطرد المباشر يخصم 4 نقاط من رصيدك.

الطرد المباشر للاعب يملك إنذار يخصم 5 نقاط من رصيدك.

الحالة الحالية.

مصر تحصلت على 3 إنذارات لـ أكرم توفيق، ومحمد شريف، ومصطفى فتحي. بالتالي يكون المجموع النهائي = خصم 3 نقاط ويصبح مجموعة مصر 3 نقاط.

في المقابل، تحصلت الجزائر على طرد بإنذارين لـ حسام ميريزيق. بالتالي يكون المجموع النهائي = خصم 3 نقاط ويصبح مجموعة مصر 3 نقاط.

إذا مصر والجزائر يتساويان حاليا في كل شيء. في حالة التعادل بالمباراة المقبلة، فـ من سيتحصل على إنذارات أقل سيحسم الصدارة.

وفي حالة التساوي في الإنذارات أيضا، فسيكون الفيصل وقتها هو إجراء قرعة بين الفريقين.

صاحب صدارة مجموعة مصر (المجموعة الرابعة) سيواجه ثاني المجموعة الثالثة التي تضم المغرب، والأردن، والسعودية، وفلسطين.

المغرب اقتربت جدا من الصدارة بعد الفوز في مباراتين، وبالتالي فالأقرب إن ثاني مجموعتنا سيواجه المغرب في ربع النهائي.

وتلعب مصر مع الجزائر يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من كأس العرب.

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