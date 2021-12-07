خبر في الجول - السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء قد يٌنقل لأحد ملاعب كأس العالم

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 15:15

كتب : محمد الجزار

تتويج الأهلي بـ كأس السوبر الإفريقي

علم FilGoal.com أن مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي قد تُنقل لملعب أحمد بن علي الخاص بنادي الريان في قطر.

وهو أحد ملاعب كأس العالم 2022 والذي لعب فيه الأهلي ضد بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020 وخسر بهدفين دون رد.

وقد يستضيف الملعب، الذي يتسع لـ40 ألف متفرج، المباراة بدلا من استاد جاسم بن حمد الخاص بنادي السد.

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وذلك بسبب الإقبال الجماهيري لحضور المباراة التي تجري في 22 ديسمبر الجاري.

وسيجري اجتماع تنسيقي نهاية الأسبوع الجاري للاستقرار على تفاصيل المباراة.

ويلعب الأهلي، بطل دوري أبطال إفريقيا، ضد الرجاء حامل لقب الكونفدرالية.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الثامنة وللمرة الثانية على التوالي بعد تفوقه في النسخة الماضية على نهضة بركان المغربي في 28 مايو الماضي على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.

وسيجري السوبر الإفريقي في الدوحة للمرة الرابعة تواليا.

في 2019 تفوق الرجاء على الترجي، وفي 2020 خسر الأخير ضد الزمالك.

الأهلي الرجاء السوبر الإفريقي
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