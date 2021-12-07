محمد صلاح يستهدف 4 أرقام قياسية أمام ميلان

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 13:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثاني في ميلان

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويستعد ليفربول لملاقاة ميلان في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بملعب سان سيرو، بعدما ضمن التأهل لدور الـ16 منذ الجولة الرابعة.

قبل الجولة الأخيرة.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال هذا الموسم

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في حالة نجاحه في هز شباك ميلان، سيضع صلاح رقما قياسيا جديدا بدوري الأبطال كأكثر من سجل للريدز خلال مرحلة المجموعات.

صلاح سجل 6 أهداف خلال 5 مباريات بدور المجموعات حتى الآن، وهو رقم قياسي يتساوى فيه مع روبرتو فيرمينو الذي أحرز 6 أهداف في مرحلة المجموعات بموسم 2017-2018.

ويحتاج صلاح لهدف واحد ليصل إلى هدفه رقم 20 هذا الموسم في جميع المسابقات. وإذا سجل هذا الهدف قبل يوم 15 ديسمبر الجاري سيصبح ثالث أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يفعل ذلك.

فقد سجل إيان راش 20 هدفا بحلول يوم 8 نوفمبر من موسم 1986-1987، وروجر هانت يوم 25 نوفمبر من موسم 1961-1962.

وقد يصبح النجم المصري أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات أوروبية بمرحلة المجموعات في الموسم نفسه.

كما يسعى صلاح لهز الشباك للمباراة السابعة على التوالي لليفربول خارج ملعبه بدوري الأبطال، لضرب الرقم القياسي الذي يملكه بالتسجيل في 6 مباريات متتالية.

لاعب بازل السابق سجل في 8 مباريات من آخر 10 لليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 223 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 144 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول
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