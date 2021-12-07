فرديناند عن هاري كين: لم يصبح اللاعب الذي نحبه.. هل سيتي سيضمه بمستواه هذا؟

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 12:57

كتب : FilGoal

هاري كين

مانشستر سيتي توتنام هاري كين فرديناند
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