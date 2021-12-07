فرديناند: بيساكا ولوك شو أمامهما مهمة صعبة للعودة لتشكيل مانشستر يونايتد الأساسي

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 12:36

كتب : FilGoal

آرون وان بيساكا وكارلوس باكا - مانشستر يونايتد وفياريال

قال ريو فرديناند قائد مانشستر يونايتد السابق إن ثنائي الفريق الحالي آرون وان بيساكا ولوك شو سيجدان صعوبة في العودة للتشكيل الأساسي على حساب ديوجو دالوت وأليكس تيلليس.

وشارك دالوت وتيلليس في مباراتي يونايتد الأخيرتين ضد أرسنال وكريستال بالاس حيث تواجد بيساكا على مقاعد البدلاء وغاب لوك شو للإصابة.

وقال فرديناند عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" عن بيساكا وشو: "لأكون أمينا بيساكا أمامه مهمة صعبة للعودة للتشكيل الأساسي والأمر ذاته ينطبق على لوك شو".

أخبار متعلقة
اختبر معلوماتك - هل تتذكر فوز مصر على الجزائر 4-صفر؟ شاهد - هدف تريزيجيه مع أستون فيلا بعد العودة من الإصابة ماذا يحتاج ميلان وأتليتكو وبورتو للتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

وواصل "أمامهما مهمة صعبة فرالف رانجنيك يحب الظهيرين اللذين بإمكانهما اللعب بالكرة والضغط وهذه أضعف نقطة في مستوى بيساكا".

وأتم فرديناند "سيكون هناك صراع كبير أمام بيساكا للعودة لتشكيل الفريق".

ويستعد مانشستر يونايتد لاستضافة يانج بويز السويسري غدا الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في سادس جولات دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد لوك شو بيساكا
نرشح لكم
فرديناند عن هاري كين: لم يصبح اللاعب الذي نحبه.. هل سيتي سيضمه بمستواه هذا؟ ساوثامبتون يتعاقد مع كاباييرو لمدة شهر شاهد - هدف تريزيجيه مع أستون فيلا بعد العودة من الإصابة أرتيتا: لم نكن جيدين ضد إيفرتون
أخر الأخبار
تشابي ألونسو يسرد كواليس نهائي 2005 التاريخي أمام ميلان 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
غرامة ضخمة من الاتحاد الألماني على بيلينجام بعد تصريحاته ضد حكم لقاء دورتموند وبايرن 32 دقيقة | الدوري الألماني
مران الأهلي - تدريبات بدنية في الجيم.. وتصعيد ثنائي حراسة المرمى 41 دقيقة | مصر
محمد صلاح يستهدف 4 أرقام قياسية أمام ميلان 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فرديناند عن هاري كين: لم يصبح اللاعب الذي نحبه.. هل سيتي سيضمه بمستواه هذا؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
فرديناند: بيساكا ولوك شو أمامهما مهمة صعبة للعودة لتشكيل مانشستر يونايتد الأساسي ساعة | الدوري الإنجليزي
ساوثامبتون يتعاقد مع كاباييرو لمدة شهر ساعة | الدوري الإنجليزي
اختبر معلوماتك - هل تتذكر فوز مصر على الجزائر 4-صفر؟ ساعة | اختبار في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري 4 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر