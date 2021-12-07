فرديناند: بيساكا ولوك شو أمامهما مهمة صعبة للعودة لتشكيل مانشستر يونايتد الأساسي

قال ريو فرديناند قائد مانشستر يونايتد السابق إن ثنائي الفريق الحالي آرون وان بيساكا ولوك شو سيجدان صعوبة في العودة للتشكيل الأساسي على حساب ديوجو دالوت وأليكس تيلليس.

وشارك دالوت وتيلليس في مباراتي يونايتد الأخيرتين ضد أرسنال وكريستال بالاس حيث تواجد بيساكا على مقاعد البدلاء وغاب لوك شو للإصابة.

وقال فرديناند عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" عن بيساكا وشو: "لأكون أمينا بيساكا أمامه مهمة صعبة للعودة للتشكيل الأساسي والأمر ذاته ينطبق على لوك شو".

وواصل "أمامهما مهمة صعبة فرالف رانجنيك يحب الظهيرين اللذين بإمكانهما اللعب بالكرة والضغط وهذه أضعف نقطة في مستوى بيساكا".

وأتم فرديناند "سيكون هناك صراع كبير أمام بيساكا للعودة لتشكيل الفريق".

ويستعد مانشستر يونايتد لاستضافة يانج بويز السويسري غدا الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في سادس جولات دوري أبطال أوروبا.