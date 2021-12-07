ساوثامبتون يتعاقد مع كاباييرو لمدة شهر الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 12:36 كتب : FilGoal ساوثامبتون ويلي كاباييرو نرشح لكم فرديناند عن هاري كين: لم يصبح اللاعب الذي نحبه.. هل سيتي سيضمه بمستواه هذا؟ فرديناند: بيساكا ولوك شو أمامهما مهمة صعبة للعودة لتشكيل مانشستر يونايتد الأساسي شاهد - هدف تريزيجيه مع أستون فيلا بعد العودة من الإصابة أرتيتا: لم نكن جيدين ضد إيفرتون أخر الأخبار تشابي ألونسو يسرد كواليس نهائي 2005 التاريخي أمام ميلان 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا غرامة ضخمة من الاتحاد الألماني على بيلينجام بعد تصريحاته ضد حكم لقاء دورتموند وبايرن 32 دقيقة | الدوري الألماني مران الأهلي - تدريبات بدنية في الجيم.. وتصعيد ثنائي حراسة المرمى 41 دقيقة | مصر محمد صلاح يستهدف 4 أرقام قياسية أمام ميلان 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا فرديناند عن هاري كين: لم يصبح اللاعب الذي نحبه.. هل سيتي سيضمه بمستواه هذا؟ ساعة | الدوري الإنجليزي فرديناند: بيساكا ولوك شو أمامهما مهمة صعبة للعودة لتشكيل مانشستر يونايتد الأساسي ساعة | الدوري الإنجليزي ساوثامبتون يتعاقد مع كاباييرو لمدة شهر ساعة | الدوري الإنجليزي اختبر معلوماتك - هل تتذكر فوز مصر على الجزائر 4-صفر؟ ساعة | اختبار في الجول التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. محمد صلاح يستهدف 4 أرقام قياسية أمام ميلان كأس العرب - منافس مصر المحتمل.. ماذا تحتاج فلسطين أو السعودية لاقتناص التأهل من الأردن شاهد - هدف تريزيجيه مع أستون فيلا بعد العودة من الإصابة ماذا يحتاج برشلونة للتأهل إلى دور الـ16 من أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال هذا الموسم الأكثر مشاهدة 1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري 4 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 2 إيفرتون 1 أرسنال انتهت الدوري الإسباني 0 خيتافي 0 أتليتك بلباو انتهت كأس العرب 2021 3 قطر 0 العراق انتهت كأس العرب 2021 3 عمان 0 البحرين انتهت كأس العرب 2021 1 تونس 0 الإمارات انتهت دوري أبطال أوروبا - ميلان - ليفربول لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد - إنتر ميلان لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان - كلوب بروج لم تبدأ 19:45 دوري أبطال أوروبا - لايبزج - مانشستر سيتي لم تبدأ 19:45 دوري أبطال أوروبا - بوروسيا دورتموند - بشكتاش لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ - برشلونة لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - مانشستر يونايتد - يانج بويز لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - يوفنتوس - مالمو لم تبدأ 19:45 دوري أبطال أوروبا - زينيت - تشيلسي لم تبدأ 19:45 دوري أبطال أوروبا - أتالانتا - فياريال لم تبدأ 22:00