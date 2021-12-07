شاهد - هدف تريزيجيه مع أستون فيلا بعد العودة من الإصابة

تسديد ركلة جزاء بطريقة جيدة كتب لمحمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا أول أهدافه في مشاركته الأولى مع ناديه بعد غياب دام لنحو 8 أشهر

في أبريل الماضي أصيب تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي غاب بسببه عن الملاعب منذ هذا الوقت.

ولعب الدولي المصري مساء الإثنين بشكل أساسي في مباراة رديف أستون فيلا ضد برمنجام سيتي في دوري الرديف وسجل هدفا.

وبدأ تريزيجيه هجمة انتهت بهدف فيلا الأول بواسطة أبلدين جودريدج بعد ربع ساعة.

وتعادل برمنجام لكن تريزيجيه تقدم مجددا للفيلانز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء سددها على يسار الحارس الذي ذهب في الاتجاه الآخر.

Highlights from last night's thrilling Second City Derby in #PL2. 🟣 pic.twitter.com/1iqfLYLRF6 — Aston Villa (@AVFCOfficial) December 7, 2021

واستُبدل لاعب قاسم باشا السابق بعد مرور ساعة من اللقاء حين كان النتيجة تشير إلى تقدم فيلا 3-2.

انتهى اللقاء بالتعادل 3-3.

وكان ستيفن جيرارد المدير الفني الجديد لأستون فيلا قد تحدث قبل أيام عن قرب عودة تريزيجيه.

عودة تريزيجيه تقربه من المشاركة مع الفريق الأول خلال أيام.

ويتمنى لاعب الأهلي السابق اللحاق بقائمة منتخب مصر التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا الشهر المقبل.

وقال كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر في تصريحاته الأسبوع الماضي "تحدثنا مع تريزيجيه، وعلمنا أنه سيشارك لأول مرة مع أستون فيلا خلال أيام".

تريزيجيه يملك 47 مباراة دولية رفقة منتخب مصر. سجل فيهم 7 أهداف، وصنع 5 آخرين.