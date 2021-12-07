أرتيتا: لم نكن جيدين ضد إيفرتون

أعرب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن استيائه من أداء فريقه ضد إيفرتون يوم الإثنين في لقاء خسره بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الإسباني عبر شبكة سكاي سبورتس:"في الشوط الأول لم نكن جيدين رغم استحواذنا على الكرة، لم يعجبني ذلك. لم نستطع الاختراق".

وواصل "من إحدى المرات القليلة استطعنا التسجيل، حاولنا أكثر في الشوط الثاني، خلقنا 4 فرص كبيرة لكن استقبلنا هدفا ساذجا".

واستمر "لم نستطع الوصول بالكرة إلى الثلث الأخير. لن يمنحوك الوقت، في ملعب جوديسون بارك تعرف ماذا سينتظرك. استمر ضغطنا عاليا، خسرنا بعض الثنائيات الهامة التي كلفتنا كثيرا".

وخسر أرسنال بعد تقدمه للمرة الثانية على التوالي ليتراجع للمركز السابع في ترتيب الدوري.

ويستضيف أرسنال فريق ساوثامبتون يوم السبت.