بعد السقوط أمام إيفرتون.. أوديجارد: أرسنال يعاني من مشكلة ذهنية

يرى مارتن أوديجارد لاعب أرسنال أن فريقه يعاني من مشكلة ذهنية كلفته السقوط أمام مضيفه إيفرتون يوم الإثنين بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النرويجي لشبكة سكاي سبورتس:"أعتقد أنها مشكلة ذهنية. حين تتقدم بهدف، تخاف من الخسارة، وفي رأيي هذا ما أخطأنا فيه اليوم".

وواصل "تحاول تسجيل الهدف الثاني، كانت هذه نيتنا، لكن لم نستطع ذلك في الملعب. الأمر صعب، لم نرتق للمستوى الذي كنا نطمح إليه".

واستمر "كنا جيدين أحيانا، لكن علينا بذل أكثر من ذلك. كان بمقدورنا أن نكون أفضل. من الصعب قول ما الذي حدث تحديدا، علينا تقديم أداء أفضل حين نتقدم. توقفنا عن اللعب ومنحناهم الفرصة للعودة".

وخسر أرسنال بعد تقدمه للمرة الثانية على التوالي ليتراجع للمركز السابع في ترتيب الدوري.

ويستضيف أرسنال فريق ساوثامبتون يوم السبت.