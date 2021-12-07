بعد السقوط أمام إيفرتون.. أوديجارد: أرسنال يعاني من مشكلة ذهنية

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 10:46

كتب : FilGoal

ريتشارليسون - إيفرتون × أرسنال

يرى مارتن أوديجارد لاعب أرسنال أن فريقه يعاني من مشكلة ذهنية كلفته السقوط أمام مضيفه إيفرتون يوم الإثنين بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النرويجي لشبكة سكاي سبورتس:"أعتقد أنها مشكلة ذهنية. حين تتقدم بهدف، تخاف من الخسارة، وفي رأيي هذا ما أخطأنا فيه اليوم".

وواصل "تحاول تسجيل الهدف الثاني، كانت هذه نيتنا، لكن لم نستطع ذلك في الملعب. الأمر صعب، لم نرتق للمستوى الذي كنا نطمح إليه".

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات اليوم 7 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.. مصر تتحدى الجزائر وليفربول ضد ميلان كأس العرب - لاعب الهلال السابق: منتخب السعودية يفتقد الانسجام.. وقد يظهر أفضل ضد المغرب مدرب سموحة: الزمالك استغنى عن حسين فيصل بالبريد.. ولا مثيل لـ مصطفى فتحي فوتبول لندن: فيروس كورونا يتفشى داخل توتنام

واستمر "كنا جيدين أحيانا، لكن علينا بذل أكثر من ذلك. كان بمقدورنا أن نكون أفضل. من الصعب قول ما الذي حدث تحديدا، علينا تقديم أداء أفضل حين نتقدم. توقفنا عن اللعب ومنحناهم الفرصة للعودة".

وخسر أرسنال بعد تقدمه للمرة الثانية على التوالي ليتراجع للمركز السابع في ترتيب الدوري.

ويستضيف أرسنال فريق ساوثامبتون يوم السبت.

أرسنال إيفرتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
فرديناند عن هاري كين: لم يصبح اللاعب الذي نحبه.. هل سيتي سيضمه بمستواه هذا؟ فرديناند: بيساكا ولوك شو أمامهما مهمة صعبة للعودة لتشكيل مانشستر يونايتد الأساسي ساوثامبتون يتعاقد مع كاباييرو لمدة شهر شاهد - هدف تريزيجيه مع أستون فيلا بعد العودة من الإصابة
أخر الأخبار
بلايلي يتحدث عن مواجهة مصر واقترابه من الانضمام للأهلي العام الماضي 7 دقيقة | كأس العرب 2021
تشابي ألونسو يسرد كواليس نهائي 2005 التاريخي أمام ميلان 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
غرامة ضخمة من الاتحاد الألماني على بيلينجام بعد تصريحاته ضد حكم لقاء دورتموند وبايرن 45 دقيقة | الدوري الألماني
مران الأهلي - تدريبات بدنية في الجيم.. وتصعيد ثنائي حراسة المرمى 53 دقيقة | مصر
محمد صلاح يستهدف 4 أرقام قياسية أمام ميلان ساعة | دوري أبطال أوروبا
فرديناند عن هاري كين: لم يصبح اللاعب الذي نحبه.. هل سيتي سيضمه بمستواه هذا؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
فرديناند: بيساكا ولوك شو أمامهما مهمة صعبة للعودة لتشكيل مانشستر يونايتد الأساسي ساعة | الدوري الإنجليزي
ساوثامبتون يتعاقد مع كاباييرو لمدة شهر ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري 4 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر