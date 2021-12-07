تقنية الفيديو تسرق الأضواء.. جراي يقلب الطاولة لـ إيفرتون على أرسنال

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 - 00:06

كتب : FilGoal

ديماراي جراي - إيفرتون × أرسنال

تغلب إيفرتون على ضيفه أرسنال بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر، محققا الفوز الأول بعد 8 مباريات بلا انتصار، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 23 نقطة في المركز السابع.

جدل في الداخل والخارج

البداية أتت في الدقيقة 18 بتسديدة من توماس بارتي لاعب وسط أرسنال مرت فوق العارضة، بينما أثار حكم المباراة مايك دين جدلا واسعا بمراجعته للقطة دهس بن جودفري مدافع إيفرتون لوجه تاكيهيرو تومياسو ظهير أرسنال في الدقيقة 28، وقراره بعدم طرد الأول.

في هذه الأثناء، كان عدد من جماهير إيفرتون ينفذون ما تم تنظيمه مسبقا، بالخروج في الدقيقة 27 احتجاجا على اقتراب النادي من إكمال عامه السابع والعشرين على التوالي دون ألقاب. التفاصيل من هنا

على الناحية الأخرى بالعودة إلى الملعب أصيب المدافع الكولومبي ييري مينا، ليجبر رافا بينيتيز مدرب إيفرتون على إجراء تبديله الأول اضطراريا بنزول ميسون هولجيت في الدقيقة 30.

هدف.. لا

سجل إيفرتون أول أهداف اللقاء في الدقيقة 44 بعد عرضية من أندروس تاونسند قابلها ريتشارليسون بالرأس في الشباك، ولكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ألغى الحكم هذا الهدف بداعي التسلل.

ولكن على الجانب الآخر، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل أرسنال أول أهداف المباراة، بعد عرضية من كيران تيرني قابلها مارتن أوديجارد بلمسة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 1-0.

في الدقيقة 59 سجل ريتشارليسون مجددا بعد بينية في ظهر الدفاع، ولكن تم إلغاء الهدف للمرة الثانية بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ما يحدث مرتين لا يحدث الثالثة

أخيرا وبعد طول انتظار، سدد ديماراي جراي كرة ارتدت من العارضة فتابعها ريتشارليسون بالرأس في الشباك في الدقيقة 80، وهذه المرة تم احتساب الهدف.

وفي الدقيقة 84 سدد البديل إدوارد نكتياه رأسية ضربت القائم الأيسر، لتنقلب الأوضاع بهدف أخير في الدقيقة 92، بتسديدة جراي التي سكنت الشباك مباشرة هذه المرة.

بهذه النتيجة رفع إيفرتون رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر، محققا الفوز الأول بعد 8 مباريات بلا انتصار، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 23 نقطة في المركز السابع.

ويلعب أرسنال مع ساوثامبتون في الحادي عشر من ديسمبر الجاري، بينما يلعب إيفرتون مع كريستال بالاس في الثاني عشر من الشهر ذاته.

أرسنال إيفرتون جراي ريتشارليسون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
فوتبول لندن: فيروس كورونا يتفشى داخل توتنام احتجاجا على غياب البطولات.. جماهير إيفرتون تغادر مباراة أرسنال انتهت في إنجلترا – إيفرتون (2) - (1) أرسنال.. جراي يصعق الجانرز تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة
أخر الأخبار
كأس العرب - لاعب الهلال السابق: منتخب السعودية يفتقد الانسجام.. وقد يظهر أفضل ضد المغرب 3 دقيقة | كأس العرب 2021
مدرب سموحة: الزمالك استغنى عن حسين فيصل بالبريد.. ولا مثيل لـ مصطفى فتحي 15 دقيقة | الدوري المصري
فوتبول لندن: فيروس كورونا يتفشى داخل توتنام 24 دقيقة | أوروبا
تقنية الفيديو تسرق الأضواء.. جراي يقلب الطاولة لـ إيفرتون على أرسنال 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي يفتح حسابا بنكيا لتلقي التبرعات 42 دقيقة | الدوري المصري
أمير سعيود: علاقة مصر والجزائر أكبر من أي مشكلة.. ورسالة طريفة لـ الشناوي 54 دقيقة | منتخب مصر
في الجول يكشف – 6 أشياء في جدول أعمال شركة الكرة في الأهلي مع موسيماني 56 دقيقة | الدوري المصري
إبرا يختار رونالدو كأفضل من لعب كرة القدم.. ومحمد علي الرياضي الأعظم ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري 4 كيف رد صلاح على احتلاله المركز السابع في الكرة الذهبية