تقنية الفيديو تسرق الأضواء.. جراي يقلب الطاولة لـ إيفرتون على أرسنال

تغلب إيفرتون على ضيفه أرسنال بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر، محققا الفوز الأول بعد 8 مباريات بلا انتصار، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 23 نقطة في المركز السابع.

جدل في الداخل والخارج

البداية أتت في الدقيقة 18 بتسديدة من توماس بارتي لاعب وسط أرسنال مرت فوق العارضة، بينما أثار حكم المباراة مايك دين جدلا واسعا بمراجعته للقطة دهس بن جودفري مدافع إيفرتون لوجه تاكيهيرو تومياسو ظهير أرسنال في الدقيقة 28، وقراره بعدم طرد الأول.

في هذه الأثناء، كان عدد من جماهير إيفرتون ينفذون ما تم تنظيمه مسبقا، بالخروج في الدقيقة 27 احتجاجا على اقتراب النادي من إكمال عامه السابع والعشرين على التوالي دون ألقاب. التفاصيل من هنا

على الناحية الأخرى بالعودة إلى الملعب أصيب المدافع الكولومبي ييري مينا، ليجبر رافا بينيتيز مدرب إيفرتون على إجراء تبديله الأول اضطراريا بنزول ميسون هولجيت في الدقيقة 30.

هدف.. لا

سجل إيفرتون أول أهداف اللقاء في الدقيقة 44 بعد عرضية من أندروس تاونسند قابلها ريتشارليسون بالرأس في الشباك، ولكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ألغى الحكم هذا الهدف بداعي التسلل.

ولكن على الجانب الآخر، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل أرسنال أول أهداف المباراة، بعد عرضية من كيران تيرني قابلها مارتن أوديجارد بلمسة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 1-0.

في الدقيقة 59 سجل ريتشارليسون مجددا بعد بينية في ظهر الدفاع، ولكن تم إلغاء الهدف للمرة الثانية بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ما يحدث مرتين لا يحدث الثالثة

أخيرا وبعد طول انتظار، سدد ديماراي جراي كرة ارتدت من العارضة فتابعها ريتشارليسون بالرأس في الشباك في الدقيقة 80، وهذه المرة تم احتساب الهدف.

وفي الدقيقة 84 سدد البديل إدوارد نكتياه رأسية ضربت القائم الأيسر، لتنقلب الأوضاع بهدف أخير في الدقيقة 92، بتسديدة جراي التي سكنت الشباك مباشرة هذه المرة.

بهذه النتيجة رفع إيفرتون رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر، محققا الفوز الأول بعد 8 مباريات بلا انتصار، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 23 نقطة في المركز السابع.

ويلعب أرسنال مع ساوثامبتون في الحادي عشر من ديسمبر الجاري، بينما يلعب إيفرتون مع كريستال بالاس في الثاني عشر من الشهر ذاته.