احتجاجا على غياب البطولات.. جماهير إيفرتون تغادر مباراة أرسنال

غادر عدد من جماهير إيفرتون ملعب "جوديسون بارك" خلال مباراة الفريق ضد أرسنال ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإنجليزي الممتاز، تحديدا في الدقيقة 27.

جاء ذلك استجابة لحملة جماهيرية تحت شعار "27 دقيقة لـ 27 عاما"، احتجاجا على غياب الألقاب عن الفريق لهذه المدة.

ويعيش إيفرتون هذا العام السابع والعشرين بلا ألقاب إن انتهى الموسم الحالي دون أي تتويج، حيث كان آخر لقب له هو كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1995.

وبحسب العديد من المتابعين، فإن 27 مشجعا قد غادروا أرضية الملعب، إكمالا للرسالة التي أراد الجماهير نقلها إلى إدارة النادي وملاكه.

ورفعت جماهير التوفيز لافتة تحمل شعار النادي "Nil Satis Nisi Optimum" وهي جملة لاتينية تعني "لا شيء سوى الأفضل يكفي"، رافعين هذا الشعار كمطلب جماهيري لتحقيقه.