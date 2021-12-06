تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 21:36

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - أستون فيلا

سجل محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا هدفا في مشاركته الأولى مع ناديه بعد غياب دام لنحو 8 أشهر

في أبريل الماضي أصيب تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي غاب بسببه عن الملاعب منذ هذا الوقت.

ولعب الدولي المصري مساء الإثنين بشكل أساسي في مباراة رديف أستون فيلا ضد برمنجام سيتي في دوري الرديف.

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وبدأ تريزيجيه هجمة انتهت بهدف فيلا الأول بواسطة أبلدين جودريدج بعد ربع ساعة.

وتعادل برمنجام لكن تريزيجيه تقدم مجددا للفيلانز من ركلة جزاء في الدقيقة 32.

واستبدل لاعب قاسم باشا السابق بعد مرور ساعة من اللقاء حين كان النتيجة تشير إلى تقدم فيلا 3-2.

وانتهى اللقاء بالتعادل 3-3.

وكان ستيفن جيرارد المدير الفني الجديد لأستون فيلا قد تحدث قبل أيام عن قرب عودة تريزيجيه.

عودة تريزيجيه تضعه قرب فرصة المشاركة مع الفريق الأول قريبا.

ويتمنى لاعب الأهلي السابق اللحاق بقائمة منتخب مصر التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا الشهر المقبل.

وقال كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر في تصريحاته الأسبوع الماضي "تحدثنا مع تريزيجيه، وعلمنا أنه سيشارك لأول مرة مع أستون فيلا خلال أيام".

تريزيجيه يملك 47 مباراة دولية رفقة منتخب مصر. سجل فيهم 7 أهداف، وصنع 5 آخرين.

تريزيجيه أستون فيلا
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