مدافع ليفربول يتغنى بـ محمد صلاح

تحدث اليوناني كوستاس تسيميكاس مدافع ليفربول عن صداقته مع محمد صلاح نجم الفريق ورأيه في وضع الدولي المصري بين أفضل لاعبي العالم.

وقال تسيميكاس في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "صلاح هو أحد أفضل أصدقائي هنا، عندما أريد شيئا أجده دائما لمساعدتي".

وأضاف "لا أريد أن أتحدث عنه كلاعب، إنه رائع بكل تأكيد، أما كشخص فهو أحد أفضل الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي".

وتابع "كان بجانبي حين أردت أن أعرف ما يحتاجه يورجن كلوب مني بالتحديد وأخبرني بما يريده المدير الفني".

وأكمل "نحن أصدقاء مقربون ونقضي الكثير من الوقت في ملعب التدريب معا وبيننا الكثير من المحادثات الخاصة".

وشدد اليوناني "صلاح هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي حسب وجهة نظري".

وأتم "إنه يقوم بعمل جيد للغاية. بالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم في هذه اللحظة".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 223 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 144 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.