تشكيل أرسنال - لاكازيت وتشاكا أساسيان ضد إيفرتون.. والنني احتياطي

أعلن أرسنال تشكيله لمباراة مضيفه إيفرتون اليوم الإثنين في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: رامسديل

الدفاع: تييرني - جابريل - وايت - تومياسو

وسط الملعب: مارتينيلي - أوديجارد - ساكا - بارتي - تشاكا

الهجوم: لاكازيت

🚨 TEAM NEWS! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Kieran Tierney comes in 🇨🇭 Granit Xhaka starts! 🇫🇷 Alex Lacazette leads the line#EVEARS — Arsenal (@Arsenal) December 6, 2021

ويجلس المصري محمد النني على مقاعد البدلاء.

وتنطلق المباراة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports Premium 1.