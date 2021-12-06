تشكيل أرسنال - لاكازيت وتشاكا أساسيان ضد إيفرتون.. والنني احتياطي

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 21:02

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف إيميل سميث-رو في ليستر سيتي

أعلن أرسنال تشكيله لمباراة مضيفه إيفرتون اليوم الإثنين في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: رامسديل

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الدفاع: تييرني - جابريل - وايت - تومياسو

وسط الملعب: مارتينيلي - أوديجارد - ساكا - بارتي - تشاكا

الهجوم: لاكازيت

ويجلس المصري محمد النني على مقاعد البدلاء.

وتنطلق المباراة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports Premium 1.

أرسنال محمد النني الدوري الإنجليزي
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