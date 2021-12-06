تشكيل أرسنال - لاكازيت وتشاكا أساسيان ضد إيفرتون.. والنني احتياطي
الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 21:02
كتب : FilGoal
أعلن أرسنال تشكيله لمباراة مضيفه إيفرتون اليوم الإثنين في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: رامسديل
الدفاع: تييرني - جابريل - وايت - تومياسو
وسط الملعب: مارتينيلي - أوديجارد - ساكا - بارتي - تشاكا
الهجوم: لاكازيت
🚨 TEAM NEWS!
🏴 Kieran Tierney comes in
🇨🇭 Granit Xhaka starts!
🇫🇷 Alex Lacazette leads the line#EVEARS— Arsenal (@Arsenal) December 6, 2021
ويجلس المصري محمد النني على مقاعد البدلاء.
وتنطلق المباراة الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports Premium 1.