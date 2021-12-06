بعد 8 أشهر غياب.. تريزيجيه أساسي مع رديف فيلا ضد برمنجام

بعد غياب دام لنحو 8 أشهر يعود محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا للمشاركة مع ناديه.

في أبريل الماضي أصيب تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي غاب بسببه عن الملاعب منذ هذا الوقت.

سيلعب الدولي المصري مساء الإثنين بشكل أساسي في مباراة رديف أستون فيلا ضد برمنجام سيتي في دوري الرديف.

وكان ستيفن جيرارد المدير الفني الجديد لأستون فيلا قد تحدث قبل أيام عن قرب عودة تريزيجيه.

عودة تريزيجيه تضعه قرب فرصة المشاركة مع الفريق الأول قريبا.

ويتمنى لاعب الأهلي السابق اللحاق بقائمة منتخب مصر التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا الشهر المقبل.

وقال كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر في تصريحاته الأسبوع الماضي "تحدثنا مع تريزيجيه، وعلمنا أنه سيشارك لأول مرة مع أستون فيلا خلال أيام".

تريزيجيه يملك 47 مباراة دولية رفقة منتخب مصر. سجل فيهم 7 أهداف، وصنع 5 آخرين.