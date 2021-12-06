كلوب عن تجديد صلاح: لا نخبر الجمهور بكل شيء.. الأمور واضحة لنا

شدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على أن الأمور تسير على ما يرام في تجديد عقد محمد صلاح مشيرا إلى أن مثل هذه الأشياء لا تحدث بشكل سريع.

صلاح قال عن مستقبله مع ليفربول: "قلتها عدة مرات، لو كان القرار بيدي سأبقى في ليفربول ولكن الأمر في يد الإدارة وعليهم أن يحلوا هذه المشكلة".

وقال كلوب ردا على ذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ميلان: "أنت تعرف بالظبط ما يدور حول مو، عندما نتحدث عن تمديد عقد لاعب مثل صلاح فهو ليس شيئا تلتقي لتناول فنجان من الشاي في فترة ما بعد الظهر وتتوصل إلى اتفاق. هذا طبيعي تماما".

ويلعب ليفربول مع ميلان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والتي ضمن الريدز صدارتها.

وتابع "ليس هناك حقا شيء آخر يمكن قوله. إنه يتحدث عن ذلك ولا يمكنني إلا أن أقول بعض الأشياء لأن كل ما تبقى ليس للجمهور".

وأضاف "لست متأكدا إذا كان قد أجرى المقابلة باللغة الإنجليزية أم أنها تُرجمت بشكل خاطئ وهذه مشكلة رأيناها في الأيام القليلة الماضية مرة أخرى".

وواصل "يمكن أن يحدث الكثير من الأشياء ولكن أنا بخير وصلاح بخير. أعتقد أن كل ما نريده واضحا ومثل هذه الأشياء تحتاج إلى وقت".

واستكمل عن مواجهة ميلان "علينا ان نقوم ببعض التدوير، مع الاستعانة بأرجل منتعشة ولديهم طاقة جديدة".

واستطرد عن رغبة صلاح في اللعب "لا يمكنني أن أخبرك بالتشكيل الأساسي ولكن لا يمكن أن نغيرها كلها، سنرى ما سيحدث بخصوص مشاركة صلاح ولكنه يفهم الوضع. نريد أن نلعب بالتشكيل المناسب فلدينا 5 مباريات في 14 يوما".

وأتم عن أوريجي "من المحتمل أن يلعب، إنه يطرق الباب بين وقت والآخر ولكنه يتعرض لإصابات في أوقات خاطئة. أتذكر إصابته الغريبة أمام إيفرتون في 2016 وكان علينا أن ندفعه للعب نهائي الدوري الأوروبي وأشياء مثل هذه حاسمة في مسيرة البعض، أوريجي يلعب خلف صلاح وماني وفيرمينو. إذا لم تبدأ المباراة فهذا لا يعني أنك لست من الطراز العالمي".

وسجل أوريجي هدف فوز ليفربول على ولفرهامبتون في الوقت بدل الضائع.