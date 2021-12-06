ميرور: ريال مدريد يبحث عن رحيل هازارد بأي ثمن

يبحث ريال مدريد عن الاستغناء ورحيل إدين هازارد بأي ثمن سواء كان ذلك على سبيل الإعارة أو بشكل دائم.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكشف تقرير صحيفة ذا ميرور البريطانية عن ترقب أندية الدوري الإنجليزي لمصير هازارد من أجل عودته من جديد.

وأشار تقرير ميرور إلى رغبة ريال مدريد في رحيل هازارد بسبب الأداء السيء والإصابات المتكررة منذ وصوله إلى الفريق الإسباني.

وقرر ريال مدريد بشكل نهائي فكرة التخلي عن هازارد ويجري النظر حاليا في إعارة اللاعب للدوري الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن وست هام وإيفرتون يبحثان تقديم عرض لريال مدريد من أجل ضم هازارد.

ويرغب ريال مدريد في التخلص من راتب هازارد الفلكي والمقدر بـ 25 مليون يورو سنويا.

ومن المقرر أن يحسم هازارد مصيره مع الفريق الإسباني خاصة وأن تعاقده مستمر مع ريال مدريد حتى صيف 2024.

وقد يضطر هازارد للرحيل عن ريال مدريد من أجل ضمان اللعب في وقت أكثر والاستعداد بشكل أفضل لكأس العالم 2022.