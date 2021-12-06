أنشيلوتي: أرفض المقارنة بين فترتي الأولى والحالية

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 16:04

كتب : عبد الرحمن فوزي

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

رفض كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المقارنة بين فترته الأولى مع الفريق والفترة الحالية.

ويلتقي ريال مدريد مع إنتر ميلان في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا في مباراة ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

وجاء مؤتمر أتشيلوتي كالآتي

أخبار متعلقة
كأس العرب - طرح تذاكر إضافية للقاء المرتقب بين مصر والجزائر كأس العرب - حكم أرجنتيني لمباراة مصر والجزائر كأس العرب - مؤتمر مدرب الأردن: نكمل البطولة بـ18 لاعبا فقط أحمد دياب لـ في الجول: موقف مباريات الأهلي في الدوري يتحدد وفقا لموعد السوبر ومونديال الأندية

"بروزوفيتش واحد من اللاعبين المهمين في لإنتر ميلان وهو من يحرك الفريق بالكرة وبدونها، ويجب أن يكون لدينا تحكم جيد في الحالتين".

"الأولوية حاليا لمباراة إنتر ميلان سننهيها ثم نبدأ التفكير في مباراة الديربي أمام أتليتكو مدريد".

"مباراة إنتر ستكون صعبة أمام فريق يلعب بشكل جيد للغاية، نلعب على المركز الأول وفي ملعبنا ونود الحصول على ثلاث نقاط مهمة".

"المقارنة مع 2015؟ من الصعب أن نقارن، لم نفز حينها بالألقاب ولكننا كنا قريبين للغاية، إصابة مودريتش كانت مهمة في ذلك الوقت ولكن كل عام لديه تاريخه الخاص ولا يمكن مقارنتها بالأخرى".

"ميليتاو قد تطور تكتيكيا كثيرا، لديه جودة عالية جدا على المستوى الفردي ولكن ما طوره هو طريقة لعبه مع باقي خط الدفاع".

"يمكنك أن تنافس أي شخص بالجودة والخبرة ولا شيء أكثر، إذا أردت الفوز بدوري الأبطال يجب أن تلعب مع الأفضل ولا يهم إن كان في دور الـ 16 أم ربع النهائي، لا أعرف إن كنا سنفوز أو لا ولكن أعرف بأننا سننافس".

"هدفنا هو الإعداد جيدا لكل مباراة، غدا نريد أن نفوز على خصم قوي، ونهدف إلى الوصول لنهاية تلك البطولة والذي يعد أمرا صعبا".

ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ريال مدريد إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
محمد صلاح: لا يمكنني معرفة إن كان راموس متعمدا إصابتي أم لا.. وهناك مصريون يمكنهم اللعب في أوروبا مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة في دوري الأبطال بدون جماهير أنشيلوتي يوضح أسباب استبدالاته أمام شيريف.. ويعلق على قضية بنزيمة كلوب يتحدث عن تعدد أدوار محمد صلاح
أخر الأخبار
تشكيل كأس العرب - البحر في هجوم سوريا.. ولاعب المقاولون يقود موريتانيا 8 دقيقة | كأس العرب 2021
تشكيل كأس العرب - الجزيري والمساكني يقودان تونس.. وتيجالي في هجوم الإمارات 18 دقيقة | كأس العرب 2021
ميرور: ريال مدريد يبحث عن رحيل هازارد بأي ثمن 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي: أرفض المقارنة بين فترتي الأولى والحالية 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كأس العرب - طرح تذاكر إضافية للقاء المرتقب بين مصر والجزائر 37 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - مؤتمر مدرب الأردن: نكمل البطولة بـ18 لاعبا فقط 53 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - حكم أرجنتيني لمباراة مصر والجزائر ساعة | كأس العرب 2021
أحمد دياب لـ في الجول: موقف مباريات الأهلي في الدوري يتحدد وفقا لموعد السوبر ومونديال الأندية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 3 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي