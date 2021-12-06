أنشيلوتي: أرفض المقارنة بين فترتي الأولى والحالية

رفض كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المقارنة بين فترته الأولى مع الفريق والفترة الحالية.

ويلتقي ريال مدريد مع إنتر ميلان في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا في مباراة ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو.

وجاء مؤتمر أتشيلوتي كالآتي

"بروزوفيتش واحد من اللاعبين المهمين في لإنتر ميلان وهو من يحرك الفريق بالكرة وبدونها، ويجب أن يكون لدينا تحكم جيد في الحالتين".

"الأولوية حاليا لمباراة إنتر ميلان سننهيها ثم نبدأ التفكير في مباراة الديربي أمام أتليتكو مدريد".

"مباراة إنتر ستكون صعبة أمام فريق يلعب بشكل جيد للغاية، نلعب على المركز الأول وفي ملعبنا ونود الحصول على ثلاث نقاط مهمة".

"المقارنة مع 2015؟ من الصعب أن نقارن، لم نفز حينها بالألقاب ولكننا كنا قريبين للغاية، إصابة مودريتش كانت مهمة في ذلك الوقت ولكن كل عام لديه تاريخه الخاص ولا يمكن مقارنتها بالأخرى".

"ميليتاو قد تطور تكتيكيا كثيرا، لديه جودة عالية جدا على المستوى الفردي ولكن ما طوره هو طريقة لعبه مع باقي خط الدفاع".

"يمكنك أن تنافس أي شخص بالجودة والخبرة ولا شيء أكثر، إذا أردت الفوز بدوري الأبطال يجب أن تلعب مع الأفضل ولا يهم إن كان في دور الـ 16 أم ربع النهائي، لا أعرف إن كنا سنفوز أو لا ولكن أعرف بأننا سننافس".

"هدفنا هو الإعداد جيدا لكل مباراة، غدا نريد أن نفوز على خصم قوي، ونهدف إلى الوصول لنهاية تلك البطولة والذي يعد أمرا صعبا".

ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.