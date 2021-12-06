الاتحاد المغربي لـ في الجول: السوبر الإفريقي 22 ديسمبر.. وفتح القيد قبلها بأسبوع

كشف مصدر بالاتحاد المغربي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أبلغه بإقامة السوبر الإفريقي في الدوحة، يوم 22 ديسمبر.

وتجمع المباراة بين الأهلي والرجاء المغربي.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com، أن القيد سيتم فتحه للفريقين يوم 15 ديسمبر، لقيد صفقاتهما الجديدة في المباراة.

ويحمل الأهلي لقب السوبر الإفريقي، بفوزه على نهضة بركان المغربي 2-0 في النسخة الماضية.

ويسعى الأهلي للفوز باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بعد أن توج بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.