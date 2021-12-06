الاتحاد المغربي لـ في الجول: السوبر الإفريقي 22 ديسمبر.. وفتح القيد قبلها بأسبوع

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 14:28

كتب : محمد عبد العظيم

تتويج الأهلي بـ كأس السوبر الإفريقي

كشف مصدر بالاتحاد المغربي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أبلغه بإقامة السوبر الإفريقي في الدوحة، يوم 22 ديسمبر.

وتجمع المباراة بين الأهلي والرجاء المغربي.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com، أن القيد سيتم فتحه للفريقين يوم 15 ديسمبر، لقيد صفقاتهما الجديدة في المباراة.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – الأهلي ينتظر حسم موعد السوبر الإفريقي لتحديد موقف معسكره الشتوي في الجول يكشف – ماذا حدث في اجتماع الأهلي مع ممثلي فيفا وكاف.. عرض مرفوض واقتراح الكومي: الإسماعيلي يريد بعض اللاعبين الذين لا يحتاجهم الأهلي.. ومبادرة من أجل السلحدار

ويحمل الأهلي لقب السوبر الإفريقي، بفوزه على نهضة بركان المغربي 2-0 في النسخة الماضية.

ويسعى الأهلي للفوز باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بعد أن توج بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

كأس السوبر الإفريقي الأهلي الرجاء
نرشح لكم
خبر في الجول – الأهلي ينتظر حسم موعد السوبر الإفريقي لتحديد موقف معسكره الشتوي مصدر بـ كاف لـ في الجول: كأس أمم إفريقيا ستقام في الكاميرون.. ستكون على أعلى مستوى في الجول يكشف – ما يدور في كاف حول موعد أمم إفريقيا والتعارض مع مونديال الأندية.. وجاهزية الكاميرون وزير الرياضة الكاميروني يفسر عدم تسليم ملعب افتتاح كأس إفريقيا حتى الآن
أخر الأخبار
إبراهيموفيتش: أخاف قليلا من التوقف عن لعب كرة القدم 13 دقيقة | الدوري الإيطالي
الاتحاد المغربي لـ في الجول: السوبر الإفريقي 22 ديسمبر.. وفتح القيد قبلها بأسبوع 15 دقيقة | إفريقيا
كأس العرب - بوقرة يتحدث عن الفارق بين مواجهة مصر كلاعب ومدرب.. والعلاقة بين المنتخبين 31 دقيقة | كأس العرب 2021
خبر في الجول – الأهلي ينتظر حسم موعد السوبر الإفريقي لتحديد موقف معسكره الشتوي 41 دقيقة | إفريقيا
ديبالا: هناك أشياء في يوفنتوس أهم من تمديد تعاقدي حاليا ساعة | الدوري الإيطالي
في الجول يكشف – ماذا حدث في اجتماع الأهلي مع ممثلي فيفا وكاف.. عرض مرفوض واقتراح ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العرب - مدرب السودان: واجهنا بعض المشاكل في الأداء.. والبطولة تساعدنا لكأس الأمم ساعة | كأس العرب 2021
كرة يد - رغم فارق الـ 32 هدفا.. حارسة مرمى إيران تحصد جائزة الأفضل ضد النرويج في المونديال ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 3 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي