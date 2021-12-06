الأهلي والاتحاد المغربي لـ في الجول: السوبر الإفريقي 22 ديسمبر.. وفتح القيد قبلها بأسبوع

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 14:28

كتب : محمد عبد العظيم أحمد الخولي

تتويج الأهلي بـ كأس السوبر الإفريقي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أبلغ النادي بإقامة السوبر الإفريقي في الدوحة، يوم 22 ديسمبر.

وتجمع المباراة بين الأهلي والرجاء المغربي، حيث أيضا كشف مصدر بالاتحاد المغربي ورود نفس المعلومة له.

وأوضح عبد الحفيظ لـ FilGoal.com، أن القيد سيتم فتحه للفريقين يوم 15 ديسمبر، لقيد صفقاتهما الجديدة في المباراة.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – الأهلي ينتظر حسم موعد السوبر الإفريقي لتحديد موقف معسكره الشتوي في الجول يكشف – ماذا حدث في اجتماع الأهلي مع ممثلي فيفا وكاف.. عرض مرفوض واقتراح الكومي: الإسماعيلي يريد بعض اللاعبين الذين لا يحتاجهم الأهلي.. ومبادرة من أجل السلحدار

وكشف مصدر من كاف لـFilGoal.com أن اللقاء سينطلق الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب جاسم بن حمد في قطر. وسيدخل الفريقان فقاعة طبية في الدوحة بدءا من 20 ديسمبر الجاري.

ويحمل الأهلي لقب السوبر الإفريقي، بفوزه على نهضة بركان المغربي 2-0 في النسخة الماضية.

ويسعى الأهلي للفوز باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بعد أن توج بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

كأس السوبر الإفريقي الأهلي الرجاء
نرشح لكم
خبر في الجول – الأهلي ينتظر حسم موعد السوبر الإفريقي لتحديد موقف معسكره الشتوي مصدر بـ كاف لـ في الجول: كأس أمم إفريقيا ستقام في الكاميرون.. ستكون على أعلى مستوى في الجول يكشف – ما يدور في كاف حول موعد أمم إفريقيا والتعارض مع مونديال الأندية.. وجاهزية الكاميرون وزير الرياضة الكاميروني يفسر عدم تسليم ملعب افتتاح كأس إفريقيا حتى الآن
أخر الأخبار
كأس العرب - طرح تذاكر إضافية للقاء المرتقب بين مصر والجزائر 6 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - مؤتمر مدرب الأردن: نكمل البطولة بـ18 لاعبا فقط 22 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - حكم أرجنتيني لمباراة مصر والجزائر 52 دقيقة | كأس العرب 2021
أحمد دياب لـ في الجول: موقف مباريات الأهلي في الدوري يتحدد وفقا لموعد السوبر ومونديال الأندية ساعة | الدوري المصري
إبراهيموفيتش: أخاف قليلا من التوقف عن لعب كرة القدم ساعة | الدوري الإيطالي
الأهلي والاتحاد المغربي لـ في الجول: السوبر الإفريقي 22 ديسمبر.. وفتح القيد قبلها بأسبوع ساعة | إفريقيا
كأس العرب - بوقرة يتحدث عن الفارق بين مواجهة مصر كلاعب ومدرب.. والعلاقة بين المنتخبين ساعة | كأس العرب 2021
خبر في الجول – الأهلي ينتظر حسم موعد السوبر الإفريقي لتحديد موقف معسكره الشتوي ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 3 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي