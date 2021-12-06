الأهلي والاتحاد المغربي لـ في الجول: السوبر الإفريقي 22 ديسمبر.. وفتح القيد قبلها بأسبوع

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أبلغ النادي بإقامة السوبر الإفريقي في الدوحة، يوم 22 ديسمبر.

وتجمع المباراة بين الأهلي والرجاء المغربي، حيث أيضا كشف مصدر بالاتحاد المغربي ورود نفس المعلومة له.

وأوضح عبد الحفيظ لـ FilGoal.com، أن القيد سيتم فتحه للفريقين يوم 15 ديسمبر، لقيد صفقاتهما الجديدة في المباراة.

وكشف مصدر من كاف لـFilGoal.com أن اللقاء سينطلق الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب جاسم بن حمد في قطر. وسيدخل الفريقان فقاعة طبية في الدوحة بدءا من 20 ديسمبر الجاري.

ويحمل الأهلي لقب السوبر الإفريقي، بفوزه على نهضة بركان المغربي 2-0 في النسخة الماضية.

ويسعى الأهلي للفوز باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بعد أن توج بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.