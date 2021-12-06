خبر في الجول – الأهلي ينتظر حسم موعد السوبر الإفريقي لتحديد موقف معسكره الشتوي

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 14:02

كتب : أحمد الخولي

الأهلي يحتفل بالسوبر الإفريقي 2021 بعد الفوز على نهضة بركان

ينتظر مسؤولو النادي الأهلي حسم موعد السوبر الإفريقي بينه وبين الرجاء المغربي، لتحديد موقف معسكره الشتوي.

وحسبما علم FilGoal.com، يفاضل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بين يومي 22 و24 ديسمبر، لإقامة المباراة في العاصمة القطرية الدوحة.

وحتى الآن، حسبما علم FilGoal.com، أجل الأهلي حسم موعد معسكره الشتوي الذي كان من المفترض أن يبدأ غدا الثلاثاء في الإمارات، إلى حين حسم كاف لموعد السوبر الإفريقي.

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وكذلك، ينتظر الأهلي موقف كاف من فتح القيد قبل المباراة.

وفي وقت سابق، كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن النادي طلب من كاف، الحصول على استثناء لقيد الصفقات الجديدة في السوبر الإفريقي.

ويواجه الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية الإفريقية، على لقب السوبر الإفريقي.

كأس السوبر الإفريقي الرجاء الأهلي
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