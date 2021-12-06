مصدر بـ كاف لـ في الجول: كأس أمم إفريقيا ستقام في الكاميرون.. ستكون على أعلى مستوى

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 12:43

كتب : محمد عبد العظيم

كاف

شدد مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، ستقام في الكاميرون، واصفا تنظيمها بأنه "سيكون على أعلى مستوى".

ونفى المصدر لـ FilGoal.com فكرة لعب البطولة في أي مكان غير الكاميرون.

وشدد المصدر "الأعمال المتبقية ليصبح الاستاد الرئيسي للبطولة، ملعب أوليمبيه في العاصمة ياوندي، جاهزا، بسيطة للغاية".

أخبار متعلقة
في الجول يكشف – ما يدور في كاف حول موعد أمم إفريقيا والتعارض مع مونديال الأندية.. وجاهزية الكاميرون عضو تنفيذية كاف: اعتماد تصنيف نوفمبر للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم مصدر من كاف لـ في الجول: فيفا أخطرنا برفض شكوى جنوب إفريقيا وبنين ضد غانا والكونغو الديمقراطية

وكان FilGoal.com قد علم أن هناك احتمالية لتقديم موعد البطولة لحل أزمة تعارض موعدها مع كأس العالم للأندية. (طالع التفاصيل)

ومن المزمع حتى الآن إقامة البطولة بين يومي 9 يناير و6 فبراير المقبلين في الكاميرون.

ويشارك منتخب مصر في البطولة في المجموعة الرابعة مع فرق نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

كأس الأمم الإفريقية كأس أمم إفريقيا موعد أمم إفريقيا
نرشح لكم
في الجول يكشف – ما يدور في كاف حول موعد أمم إفريقيا والتعارض مع مونديال الأندية.. وجاهزية الكاميرون وزير الرياضة الكاميروني يفسر عدم تسليم ملعب افتتاح كأس إفريقيا حتى الآن ريفرز يونايتد لـ في الجول: تم إخطارنا أنه لا يمكن إذاعة مباراة المصري في نيجيريا موعد مباريات اليوم 5 ديسمبر – مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي.. وتحدي مصري في الكونفدرالية
أخر الأخبار
كرة يد - رغم فارق الـ 32 هدفا.. حارسة مرمى إيران تحصد جائزة الأفضل في مباراة بالمونديال 2 دقيقة | رياضات أخرى
سكاي: الشرطة الألمانية تحقق في تصريحات بيلينجهام حول حكم مباراة بايرن ودورتموند 6 دقيقة | الدوري الألماني
مصدر بـ كاف لـ في الجول: كأس أمم إفريقيا ستقام في الكاميرون.. ستكون على أعلى مستوى 11 دقيقة | إفريقيا
كأس العرب - مدرب لبنان: البطولة خير إعداد لتصفيات كأس العالم.. ونسعى للفوز ضد السودان 19 دقيقة | كأس العرب 2021
كوادرادو: لم أقصد تسجيل هدفي في جنوى 41 دقيقة | الدوري الإيطالي
في الجول يكشف – ما يدور في كاف حول موعد أمم إفريقيا والتعارض مع مونديال الأندية.. وجاهزية الكاميرون 43 دقيقة | إفريقيا
كأس العرب - منتخب مصر بالزي الأحمر أمام الجزائر ساعة | كأس العرب 2021
كرة طائرة - انطلاق الموسم بمسابقة الدوري بنظام جديد ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 3 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي