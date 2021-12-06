مصدر بـ كاف لـ في الجول: كأس أمم إفريقيا ستقام في الكاميرون.. ستكون على أعلى مستوى

شدد مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، ستقام في الكاميرون، واصفا تنظيمها بأنه "سيكون على أعلى مستوى".

ونفى المصدر لـ FilGoal.com فكرة لعب البطولة في أي مكان غير الكاميرون.

وشدد المصدر "الأعمال المتبقية ليصبح الاستاد الرئيسي للبطولة، ملعب أوليمبيه في العاصمة ياوندي، جاهزا، بسيطة للغاية".

وكان FilGoal.com قد علم أن هناك احتمالية لتقديم موعد البطولة لحل أزمة تعارض موعدها مع كأس العالم للأندية. (طالع التفاصيل)

ومن المزمع حتى الآن إقامة البطولة بين يومي 9 يناير و6 فبراير المقبلين في الكاميرون.

ويشارك منتخب مصر في البطولة في المجموعة الرابعة مع فرق نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.