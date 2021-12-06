في الجول يكشف – ما يدور في كاف حول موعد أمم إفريقيا والتعارض مع مونديال الأندية.. وجاهزية الكاميرون

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 12:11

كتب : محمد عبد العظيم

قرعة كأس أمم إفريقيا

تبدو فكرة تقديم كأس أمم إفريقيا المزمع إقامتها في الكاميرون بين 9 يناير، و6 فبراير – حتى الآن - كفكرة مقبولة داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وتواصل FilGoal.com مع أكثر من مصدر مطلع داخل كاف، حيث أكد جميعهم أن البطولة ستقام في الكاميرون تحت أي ظرف، ولكن يظل التغيير الوحيد المحتمل بشأن موعدها.

وعلم FilGoal.com أن فكرة تقديم موعد البطولة تم طرحها أثناء المناقشات اللاحقة لخطاب الأهلي، وكاف، للاتحاد الدولي، بشأن تعارض موعد البطولة مع كأس العالم للأندية، التي يخوض الأهلي أول مباراة له فيها ضد مونتيري المكسيكي يوم 6 فبراير في الإمارات.

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وكذلك، علم FilGoal.com أن كاف لا يعارض فكرة تقديم البطولة لتنطلق بين أيام 4 و6 يناير، في محاولة لإنهائها في نهاية يناير أو مطلع فبراير.

ومن المنتظر أن يتم حسم ذلك القرار يوم الأربعاء المقبل بعد سلسلة من الاجتماعات التي تضم كل الجهات المرتبطة بتنظيم البطولة.

ولكن، يأتي أمر جاهزية الكاميرون لاستضافة البطولة في موعدها، ناهيك عن فكرة تقديمها، كأهم معيار لاتخاذ قرار تغيير موعد كأس الأمم الإفريقية.

مصدر آخر داخل كاف أوضح لـ FilGoal.com أنه "لا يوجد حالة من التوتر بشأن جاهزية الكاميرون لاستضافة كأس أمم إفريقيا".

وأوضح المصدر "الأعمال المتبقية في استاد أوليمبيه بسيطة للغاية، ولدينا ثقة في أن الكاميرون ستكون جاهزة لاستضافة البطولة".

المصدر أيضا رجح إمكانية تقديم البطولة بشكل بسيط، حيث ينتظر الجميع الساعات المقبلة لمعرفة المصير النهائي للبطولة.

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