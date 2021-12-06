جيرارد يعلق على عودته إلى أنفيلد

علق ستيفان جيرارد مدرب أستون فيلا ونجم ليفربول السابق على عودته لملعب فريقه القديم لأول مرة ولكن كمنافس.

وسيلتقي أستون فيلا مع ليفبرول على ملعب أنفيلد خلال الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جيرارد في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "سنذهب إلى أنفيلد وسنحاول جعل المباراة صعبة على ليفربول ونقاتل قدر المستطاع على كل نقطة كما نفعل في كل مباراة، وبالنسبة إلى المشاعر فهذا أمر يعود إلي من أجل التعامل معه".

وأضاف "الأمر يتعلق بالفريق وبتجهيزه بشكل جيد لتحقيق النتيجة الإيجابية، لن أجعل الأمر يتعلق بي، لو فعل الآخرين ذلك فلن أتمكن من فعل شيء، ولكن الأمر يتعلق بذهابنا إلى أنفيلد بكل ثقة وإيمان".

وقاد جيرارد أستون فيلا للفوز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، ليحقق الفوز الثالث خلال ثلاثة مباريات قاد فيها الفريق.

ويحتل أستون فيلا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركو الثاني برصيد 38 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.