محمود الخطيب: أشكر السيسي على اهتمامه بشرائح المجتمع.. وهذه تطورات أزمة كأس العالم للأندية

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 22:19

كتب : FilGoal

حفل تدشين الأهلي للنجمة العاشرة - محمود الخطيب - بيتسو موسيماني - سيد عبد الحفيظ - محمد الشناوي

شكر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بكافة شرائح المجتمع مشيرا إلى النادي تواصل مع والدة الطفل أحمد بالفعل.

وأعلن الأهلي عبر الموقع الرسمي تلبية رغبة الطفل أحمد وشكر الرئيس السيسي. (طالع التفاصيل)

وقال محمود الخطيب عبر قناة أون E: "في البداية أريد أن أشكر فخامة الرئيس لاهتمامه بكافة شرائح المجتمع خاصة ذوي الهمم، شاهدنا حوارا بينهم يشبه العائلة المصرية. إنه حريص جدا على ذوي الهمم مع إرادتهم الكبيرة وشاهدنا بعضهم يحقق النجاحات في طوكيو".

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وأضاف "البساطة الشديدة التي يتحدث فيها الرئيس مع أبنائه تمنحهم ثقة"

وتابع "تواصلنا مع والدة أحمد بالفعل وسيأتي إلى النادي الساعة الواحدة، أبسط شئ نحققه أمنياته التي ستشبع رغبته، النادي الأهلي يجب أن يكون له دور وطني ومجتمعي مثلما يحدث طوال تاريخه وليس رياضي فقط. تم منح الشاب أحمد من ذوي الهمم عضوية رياضية بالأهلي".

واستكمل "النادي الأهلي لديه فرق لذوي القدرات الخاصة وملاعب لهم وعلى قدر ما نفعله نحاول نسعى أن يكون الاهتمام أكثر ونشكر أهلهم الذين يعانون".

وواصل "أشكر الجمعية العمومية على ثقتهم مجددا في الانتخابات ونتمنى التوفيق في الفترة المقبلة".

وعن أزمة كأس العالم للأندية، قال: "أرسلنا ٣ خطابات للاتحاد المصري وكاف وفيفا من أجل حقوقنا بالنسبة لتضارب المواعيد بين أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية".

وأتم "حدث حوار اليوم عن طريق زووم لمناقشة الأمر وكانت مناقشة كاملة وغدا سيتم إرسال خطاب آخر لكاف ونتمنى أن تكون النتيجة بحلول للأمر إن شاء الله".

الأهلي محمود الخطيب
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