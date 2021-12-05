الأهلي يشكر ويحيي الرئيس السيسي ويلبي رغبة طارق بطل السباحة

أرسل الأهلي شكره وتحيته لعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بعدما وجه الأخير بتحقيق رغبة أحمد طارق الشاب ذي الهمة.

وقال طارق للرئيس السيسي، خلال تكريمه اليوم الأحد، إنه يريد ممارسة السباحة في الأهلي.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي:"بناءً على توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيدًا على اهتمام الدولة ومؤسساتها الوطنية بذوي الهمم، الذين يمثلون جزءًا مهمًّا من مستقبل الوطن، يستقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في الواحدة ظهر غدٍ، الشاب أحمد طارق من ذوي الهمم، الذي طلب من السيد الرئيس في احتفالية اليوم تحقيق رغبته بممارسة لعبة السباحة في النادي الأهلي، بوصفه بطل الجمهورية في اللعبة".

وأضاف "وبادر الكابتن محمود الخطيب بالموافقة والترحيب بتلبية رغبة أحمد طارق، وسيكون في استقباله غدًا بمقر النادي بالجزيرة. ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية لفخامة الرئيس السيسي لبالغ اهتمامه بكل شرائح المجتمع المصري وفي مقدمتها ذوي الهمم. والعمل على تلبية احتياجاتهم وتنمية مهاراتهم واستفادة الوطن من قدراتهم، خاصة أن هناك كثيرين من هؤلاء الشباب المثمر رفع علم مصر في محافل رياضية دولية وآخرها دورة طوكيو الأولمبية، التي حقق خلالها أبطال مصر من ذوي الهمم إنجازات وميداليات عديدة".

وواصل "وأكد الكابتن الخطيب على تقدير وتعاون النادي الأهلي الكامل مع كافة مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة الوطن، لا سيما وأن ما يقوم به النادي الأهلي ومسؤولوه وفرقه الرياضية على مدار تاريخه هو الدور الوطني الذي يعتز به دومًا للصالح العام، واتساقًا مع الدولة ونهجها للنهوض بكل أبناء الوطن في شتى المجالات".

وفاز الخطيب برئاسة الأهلي لفترة ثانية خلال انتخابات النادي في نوفمبر الماضي.

ويرأس الخطيب، أيقونة مصر والأهلي السابق، النادي منذ 2017 حين فاز على محمود طاهر في انتخابات مجلس الإدارة.