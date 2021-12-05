عمرو موسى: نفرح اليوم ثم نركز على الدوري.. سنحاول الوصول لأبعد مدى

وعد عمرو موسى قائد النادي المصري، جماهير فريقه بمحاولة الوصول إلى أبعد مدى في الكونفدرالية الإفريقية.

النادي المصري تأهل إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية على حساب ريفرز يونايتد النيجيري.

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جووووول⚽⚽.. جريندو يسجل الهدف الأول لفريق المصري في مرمى ريفرز النيجيري pic.twitter.com/m8fvBAm9yK — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 5, 2021

وقال عمرو موسى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "أشكر جماهير المصري الذي قطع مسافة كبيرة لتشجيعنا".

وأضاف "سنحاول الوصول لأبعد مدى في البطولة من أجل جمهورنا".

قائد المصري أتبع "سنفرح اليوم ثم نبدأ التركيز في مباريات الدوري".

وأتم "واجهنا فريقا كبيرا وفي النهاية استطعنا الفوز ولم نبخل بالجهد والعرق طوال المباراتين".

وستجرى قرعة دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية يوم 23 ديسمبر الجاري.