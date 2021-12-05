عمرو موسى: نفرح اليوم ثم نركز على الدوري.. سنحاول الوصول لأبعد مدى

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 21:11

كتب : FilGoal

عمرو موسى قائد المصري أمام إينوجو رينجرز

وعد عمرو موسى قائد النادي المصري، جماهير فريقه بمحاولة الوصول إلى أبعد مدى في الكونفدرالية الإفريقية.

النادي المصري تأهل إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية على حساب ريفرز يونايتد النيجيري.

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وقال عمرو موسى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "أشكر جماهير المصري الذي قطع مسافة كبيرة لتشجيعنا".

وأضاف "سنحاول الوصول لأبعد مدى في البطولة من أجل جمهورنا".

قائد المصري أتبع "سنفرح اليوم ثم نبدأ التركيز في مباريات الدوري".

وأتم "واجهنا فريقا كبيرا وفي النهاية استطعنا الفوز ولم نبخل بالجهد والعرق طوال المباراتين".

وستجرى قرعة دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية يوم 23 ديسمبر الجاري.

المصري الكونفدرالية الإفريقية عمرو موسى
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