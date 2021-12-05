جريندو: خرجنا بما نريد أمام فريق جيد.. نعد جمهورنا بالأفضل

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 21:00

كتب : FilGoal

جريندو يحتفل بهدف المصري في ريفرز يونايتد

يرى محمد عبد اللطيف "جريندو" لاعب النادي المصري بأن الفريق خرج بما أراد أمام ريفرز يونايتد، لكنه يعد الجماهير بالأفضل.

النادي المصري تأهل إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية على حساب ريفرز يونايتد النيجيري.

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وقال جريندو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 عقب اللقاء: "في المباراة الماضية مررنا بظروف صعبة ولكن قدمنا أداء جيد وسجلنا هدفا في نيجيريا".

وأضاف "اليوم كنا رجال وحققنا التأهل وربنا كلل مجهودنا بالمكسب".

جريندو أتبع "ريفرز يونايتد فريق جيد لكن نحن في ملعبنا استطعنا الخروج بما نريد".

وأتم "بدأنا العودة إلى مستوانا، وكما عودنا جماهيرنا بالتواجد في المربع الذهبي، سنحاول تقديم الأفضل هذا الموسم في الكونفدرالية وفي الدوري".

وسجل جريندو هدف تأهل المصري في الإياب أمام ريفرز يونايتد.

وستجرى قرعة دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية يوم 23 ديسمبر الجاري.

الكونفدرالية الإفريقية المصري ريفرز يونايتد جريندو
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