الشعباني: اللاعبون سبب تأهلنا رغم إهدار الفرص.. ولابد من التدعيم القوي قبل المجموعات

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 20:42

كتب : FilGoal

معين الشعباني مدرب المصري أمام ريفرز يونايتد

وجه معين الشعباني مدرب النادي المصري الشكر للاعبين على الأداء الذي أهل الفريق إلى دور المجموعات.

تأهل النادي المصري إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على ريفرز يونايتد بهدف مقابل لا شيء.

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وقال الشعباني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 عقب اللقاء: "الشكر للاعبين على هذا التأهل. عانينا غيابات كثيرة بسبب الإصابات ونقص القائمة في الكونفدرالية. لذلك، أحيي اللاعبين على تركيزهم، والذي جلب لنا التأهل".

وأضاف "القرعة وضعتنا أمام وصيف بطل نيجيريا ولو كنا واجهنا وصيف دولة أصغر لكان الأمر أسهل. بمجموع المباراتين كنا الأحق بالتأهل. رغم ظروف مباراة نيجيريا الصعبة، وإهدار العديد من الفرص اليوم، لكن حققنا التأهل".

المدرب التونسي أكمل "لابد أن يعلم اللاعبون إن في مستوى آخر، تضييع هذا الكم من الفرص لن يمر مرور الكرام. رغم إهدار الفرص لكننا كنا في الموعد دفاعيا وقدمنا مباراة كبيرة أهلتنا للدور التالي".

وأتم "في النهاية سعداء بالتأهل ونشكر من ساندونا، ولدينا الوقت الكافي لتجهيز هذا الفريق لدور المجموعات، ولابد من التدعيم القوي. لدينا الأساسات الجيدة، لكن لابد من إضافات أخرى في يناير".

ويستعد المصري لمواجهة مصر للمقاصة يوم 13 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

الكونفدرالية الإفريقية المصري ريفرز يونايتد معين الشعباني
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