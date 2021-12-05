إيهاب جلال: نسعى لعلاج أزمة إهدار الفرص والأخطاء الدفاعية

شدد إيهاب جلال مدرب بيراميدز أن فريقه يسعى للتحسن رغم فوزه على مانياما بهدف ليعبر لدور المجموعات من الكونفدرالية.

وقال جلال للصحفيين:"في دور المجموعات أمامنا فرصة لدعم الفريق بلاعبين جدد. لا أغير في التشكيل بلا سبب، ولكن لأمور فنية. أخرجت أحمد سامي بعد شعوره بشد بين الشوطين، وإبراهيم عادل عانى من إجهاد فاستبدلته بأحمد توفيق".

واستمر "أعمل على علاج مشكلات أبرزها إهدار الفرص وارتكاب أخطاء دفاعية، الفريق يتحسن فعلا وسيصبح أفضل وأفضل في اللقاءات المقبلة".

وأتم "بيراميدز يريد لقب الكونفدرالية. راض عن أداء اللاعبين لكن يجب علاج الأخطاء الدفاعية".

وعبر بيراميدز للدور ثمن النهائي بعدما كرر فوزه على مانياما.

وستحدد قرعة يوم 23 ديسمبر الجاري منافسي بيراميدز في دور المجموعات.

وقد يقع بيراميدز مع مواطنه المصري في مجموعة واحدة نظرا لوجودهما في تصنيفين مختلفين بالقرعة.