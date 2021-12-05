التلميذ يتفوق.. جيرارد يقلب النتيجة على رودجرز ويواصل انطلاقته الناجحة مع أستون فيلا

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 20:27

كتب : FilGoal

جيرارد رودجرز

وانتصر ستيفن جيرارد على مدربه السابق في ليفربول ومدرب ليستر سيتي الحالي براندن رودجرز.

"حاولت أن أتعلم منه الكثير، كان مدربا جيدا للغاية في التعامل مع اللاعبين. في ملعب التدريب كانت طريقة توصيله لأفكاره جيدة للغاية وتنظيم للتدريبات والطريقة التي استخدمها لتكوين الفريق. لقد تأثرت حقا بكيفية تعامله مع اللاعبين".

هكذا علق ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا الحالي عند سؤاله عن تأثير براندن رودجرز عليه.

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والتقى رودجرز مع جيرارد في مباراتين في اسكتلندا عندما كان الأول مدربا لسيلتك والثاني مع رينجرز، فاز كل مدرب في مباراة واحدة وبنتجة 1-0.

سجل هيرفي بارنز هدف التقدم لليستر سيتي في الدقيقة 14 بعد تمريرة من باتسون داكا.

وتعادل إيزاك كونسا بعدها بـ3 دقائق إثر عرضية من إيميليانو بوينديا.

وألغى حكم المباراة هدفا ثانيا لجاكوب رامسي بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب خطأ على ماتي كاش.

وعاد إيزاك كونسا ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 54 بعد عرضية من جون مكجين.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 19 في المركز العاشر بفارق الأهداف عن ليستر سيتي.

وفاز جيرارد في 3 مباريات من أصل 4 أشرف فيها على تدريب أستون فيلا.

ستيفن جيرارد براندن رودجرز الدوري الإنجليزي أستون فيلا ليستر سيتي
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