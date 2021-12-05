إلى المجموعات.. جريندو يرفع رأس الشعباني ويقود المصري للفوز على ريفرز يونايتد

الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 20:10

كتب : أحمد العريان

جريندو يحتفل بهدف فوز المصري على ريفرز يونايتد

رغم الغيابات ونقص القائمة، لكن النادي المصري حقق المراد وتأهل إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

تأهل المصري إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على ريفرز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي دور الـ32 من البطولة.

وفاز المصري على ريفرز يونايتد بهدف مقابل لا شيء على استاد برج العرب، في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

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سجل محمد عبد اللطيف "جريندو" هدف المباراة الوحيد.

التشكيل

بدأ معين الشعباني بأفضل تشكيل متاح للنادي المصري في اللقاء. عاد أحمد مسعود لحراسة المرمى، فيما قاد أوستين أموتو الهجوم، وتواجد كريم العراقي كظهير أيمن.

وصف المباراة

دقائق المباراة الأولى كانت هادئة، وكانت الفرصة الأولى في الدقيقة السابعة بعد تصويبة من أوستين أموتو بعيدة عن المرمى.

وبدأت الخطورة الحقيقية في الدقيقة الـ11. طولية من فريد شوقي إلى جريندو الذي استلم داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية قابلها محمد عنتر برأسية فوق المرمى.

ولم يتأخر الهدف الأول، فكان في الدقيقة الـ12. عرضية من عنتر أبعدها الدفاع وقابلها مصطفى سلطان بتصويبة حولها أموتو نحو المرمى وتصدى لها الحارس ليتابعها جريندو في المرمى.

وكاد المصري يسجل ثانيا في الدقيقة الـ13. انطلاقة من أحمد شديد قناوي ثم عرضية، استلمها أوستين أموتو ثم سدد برأسية فوق المرمى بقليل.

وعكس هجوم المصري، كاد ريفرز يونايتد يباغت المصري بالتعادل في الدقيقة الـ21. رضية وصلت إلى مهاجم ريفرز يونايتد الذي سدد بجانب القائم بقليل.

هدأت المباراة طويلا، ثم كانت الفرصة الأخطر في الدقيقة الـ42. عرضية أخرجها الدفاع وتابعها عنتر بتصويبة تصدى لها الحارس إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري.

الشوط الثاني

المصري بدأ الشوط الثاني قويا، وكاد ينهي المباراة مبكرا بهدف ثان.

كرة ثابتة في الدقيقة الـ47 نفذها مصطفى سلطان في القائم الأيمن، وارتدت الكرة إلى أموتو الذي استلم الكرة ثم سدد، لكن الحارس تصدى لها ببراعة من على الخط.

أموتو نفسه انفرد في الدقيقة الـ48 ولكن سدد بجانب القائم بقليل.

مصطفى سلطان سدد في الدقيقة الـ61 لكن بعيدة عن المرمى.

مُعين الشعباني تدخل في الدقيقة الـ71 وأجرى التبديل الأول. شارك حسين رجب بدلا من أوستين أموتو.

كريم العراقي أنقذ هدفا محققا في الدقيقة الـ73. عرضية أنقذها العراقي قبل متابعة مهاجم ريفرز يونايتد داخل منطقة الجزاء، ليمنع هدفا محققا.

وهنا تدخل الشعباني مجددا ودفع بـ حسن علي في الدقيقة الـ76 بدلا من مصطفى سلطان.

محمد عنتر سدد بقوة في الدقيقة الـ86 لكن بعيدا عن المرمى.

وبنفس الطريقة سدد حسين رجب في الدقيقة الـ88، لكن تصدى لها الحارس على مرتين، لينتهي اللقاء بفوز المصري بهدف مقابل لا شيء.

وستقام قرعة دور المجموعات يوم 23 ديسمبر الجاري في القاهرة، وهو ما يوافق عيد الجلاء، والعيد القومي لـ محافظة بورسعيد.

الكونفدرالية الإفريقية المصري ريفرز يونايتد
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