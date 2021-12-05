إبراهيم عادل: بيراميدز يريد لقب الكونفدرالية
الأحد، 05 ديسمبر 2021 - 20:10
كتب : FilGoal
شدد إبراهيم عادل نجم بيراميدز أن فريقه يطمح للفوز بالكونفدرالية بعد تأهله لدور المجموعات من البطولة بإسقاط مانياما اليوم الأحد بهدف.
إبراهيم عادل
النادي : بيراميدز
وقال عادل للمركز الإعلامي لبيراميدز:"نسعى للتطور والتقدم وتقديم الأفضل مع المدرب إيهاب جلال، هدفنا اللقب".
وواصل "الموسم الحالي مختلف، نريد البطولات ونلعب على كافة الأصعدة. كان بمقدورنا الفوز بأكثر من هدف".
واستمر "غادرت الملعب حتى لا تتفاقم الإصابة بعد شعوري بإجهاد بسيط".
وعبر بيراميدز للدور ثمن النهائي بعدما كرر فوزه على مانياما.
وستحدد قرعة يوم 23 ديسمبر الجاري منافسي بيراميدز في دور المجموعات.
وقد يقع بيراميدز مع مواطنه المصري في مجموعة واحدة نظرا لوجودهما في تصنيفين مختلفين بالقرعة.
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