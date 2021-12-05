دالوت: فريد يبقي رأسه خاليا على الرغم من الانتقادات

شدد دييجو دالوت ظهير أيمن مانشستر يونايتد على أهمية فريد زميله ولاعب وسط الفريق.

وفاز مانسشتر يونايتد على كريستال بالاس بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فريد هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني من تسديدة رائعة.

وقال دالوت في تصريحات عبر قناة مانشستر يونايتد بعد المباراة: "فريد واحد من المستضعفين، الجميع يمكن أنت ينتقده ولكنه يبقي رأسه خاليا، هو يدخل إلى أرض الملعب ويقدم كل ما لديه في كل مباراة، هذا ما يعنيه ذلك النادي".

واستمر "حتى إذا فقدت الكرة، أو سددت بشكل سيء على المرمى ستحاول في المرة التالية دائما وستقاتل دائما من أجل الفريق، هذا هو ما نريده وهذا نوع اللاعبين الذين نريده".

فوز مانشستر يونايتد رفع رصيده للنقطة الـ 24 في المركز السادس مؤقتا حتى مباراة أرسنال مع بيرنلي والتي ستقام غدا.