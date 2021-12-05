رانجنيك: أرفع القبعة لـ رونالدو.. وكان يجب أن أسأل عن قدم فريد

أبدى رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد الجديد سعادته بالفوز على كريستال بالاس بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رانجنيك في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية بأداء الفريق خصوصا في نصف الساعة الأول بهذا الضغط، لقد كان استثنائيا. الشيء الوحيد الذي كان ينقصنها هو 1-0 أو 2-0".

وأضاف "دافعنا بطريقة جيدة للغاية وسيطرنا على المباراة بالكامل، ونظافة الشباك كانت الأهم. هناك بعض الأشياء التي يجب أن نحسنها، حيث يجب أن نحافظ على نظافة الشباك أكثر".

وتابع رانجنيك "من أول حصة تدريبية أثير إعجابي. قمنا بعمل أفضل كثيرا من المتوقع. معظم الوقت كنا نحاول إبعادهم عن مرمانا".

وأوضح "أردنا اللعب بمهاجمين اثنين خصوصا في العمق. بالمناسبة، أرفع القبعة لعمل كريستيانو رونالدو بدون الكرة".

وعن هدف الفوز الذي سجله فريد قال: "كان يجب أن أسأل مساعدي إن كان فريد سجل هذا الهدف بقدمه اليمنى. كنت أظن أنه يمكنه التسديد باليسرى فقط. أنا سعيد للغاية لأجله".

واختتم "من الأسهل دائما البناء على الأشياء بعد النجاح. يجب أن ننتج المزيد من الشباك النظيفة وأن نتحسن في خلق الفرص على الصعيد الهجومي".

وحقق رانجنيك فوزه الأول من مباراته الاولى ليرفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 24 نقطة في المركز السادس مؤقتا.