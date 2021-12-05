برونو فيرنانديز: فريد يسدد مرة كل عام.. وهذه تعليمات رانجنيك بشأن الضغط

أبدى برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد سعادته بالفوز على كريستال بالاس بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال برونو في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "يجب أن نواصل العمل على ما قدمناه في المباراة السابقة أمام أرسنال".

وأضاف "نحن سعداء بالحصول على النقاط الثلاث. النتيجة كان يمكنها أن تكون أفضل".

وعن هدف الفوز الذي سجله فريد قال:" فريد يملك هذه اللحظات، تسديدة واحدة في العام. الكل سعيد لأجله لأنه شخص لطيف. إنه يعمل كثيرا والناس لا يتحدثون عنه. إنه يستحق المديح".

أما عن تعليمات المدرب رالف رانجنيك بشأن الضغط قال فيرنانديز: "أعتقد أن الأمر يتوقف على المباراة. أحيانا يجب أن تضغط أكثر وأحيانا أقل، ولكن الكل يعرف أن المدرب يريد المزيد من الضغط".

وتابع "أول 25 دقيقة كانت لا تصدق من جانبنا، حيث لعبنا بإيقاع عظيم. كان يمكننا تسجيل المزيد في الشوط الأول".

واختتم "الآن يجب علينا أن نتبع تعليمات مدربنا الجديد، ونذهب مجددا إلى دوري أبطال أوروبا".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس مؤقتا، بعد أن حقق أول فوز في المباراة الأولى تحت قيادة رانجنيك.